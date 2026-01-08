導播太會抓！啦啦隊長觀眾席熱舞 網暴動：地震你引起的

PLG領航猿啦啦隊的隊長游敏Umia（油米）。（圖／翻攝《yuminumia》的Threads）





在日前舉行的台灣職籃PLG2025-26例行賽中，場邊導播捕捉到一名女性球迷的熱情身影，事後證實該名女子身分為桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」的隊長游敏Umia（油米）。

油米於6日在社群平台Threads分享該段畫面，影片中她一發現鏡頭，隨即在觀眾席大方展現甜美笑容與挺胸律動，引發網友大量關注。

唯一Popping背景啦啦隊長 曾獲封「領航猿王心凌」

據了解，油米畢業於臺北城市科技大學休閒事業學系，目前不僅是領航猿啦啦隊隊長，同時也是MM POPPER職業舞團成員與街舞老師，是啦啦隊圈內罕見擅長Popping舞風的女孩。

油米身高155CM，因身材比例佳、長相甜美，被球迷稱為「羊肉爐小公主」或「領航猿王心凌」。她在影片中展現僅動胸腔的轉圈技巧，展現深厚的專業舞者背景。此外，油米曾表示因為欣賞球員陳則語，才選擇3號作為自己的背號。

網友熱烈討論互動 油米表示受寵若驚

該段畫面曝光後，吸引大批網友留言評論。不少網友大讚其活力與舞姿，留言表示「多看正妹心情就會特別好」、「只動胸腔的轉圈到底怎麼做到的」、「小編覺得地震都是你引起的」，更有網友笑稱被其魅力「爆擊」。

面對網路上的熱烈迴響，油米也大方回應，感謝大家對她的喜歡，並對於受到如此關注感到受寵若驚。

