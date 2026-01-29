導演傾注家產豪賭 《再見未來男孩》大四喜稱霸動畫片

《再見未來男孩》設定兩個相距857年的未來世界，藉由「彩虹」奇幻之橋魔幻連結。（海鵬提供）

2026年第51屆法國凱薩獎28日晚揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》表現亮眼，一舉榮獲包括最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂，以及最佳音效等4項大獎提名，稱霸所有動畫片。

電影在國際上備受肯定，榮獲歐洲電影獎最佳動畫片大獎，上周更獲2026奧斯卡最佳動畫片提名，烏戈比安維努在得知獲得凱薩獎4項提名時高興得不得了，並對能獲同業肯定，表達他最深切的感動：「這是我從事動畫以來最具意義的時刻。」

這部費時5年拍攝的動畫《再見未來男孩》，劇情講述1名來自未來的10歲小男孩艾珂意外穿越回2075年，並與小女孩伊莉絲展開冒險的故事。烏戈比安維努形容製作這部片是他人生的「巨大豪賭」，甚至為它傾注所有財產，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子。」烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力。」

