導演傾注家產豪賭 《再見未來男孩》大四喜稱霸動畫片
2026年第51屆法國凱薩獎28日晚揭曉入圍名單，由新銳導演烏戈比安維努執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼監製的冒險動畫片《再見未來男孩》表現亮眼，一舉榮獲包括最佳動畫片、最佳首部電影、最佳原創音樂，以及最佳音效等4項大獎提名，稱霸所有動畫片。
電影在國際上備受肯定，榮獲歐洲電影獎最佳動畫片大獎，上周更獲2026奧斯卡最佳動畫片提名，烏戈比安維努在得知獲得凱薩獎4項提名時高興得不得了，並對能獲同業肯定，表達他最深切的感動：「這是我從事動畫以來最具意義的時刻。」
這部費時5年拍攝的動畫《再見未來男孩》，劇情講述1名來自未來的10歲小男孩艾珂意外穿越回2075年，並與小女孩伊莉絲展開冒險的故事。烏戈比安維努形容製作這部片是他人生的「巨大豪賭」，甚至為它傾注所有財產，「一旦電影失敗，我會立刻失去房子。」烏戈想藉該片提醒人們，未來並非注定絕望，「人類的想像力和直覺，是機器無法取代的超能力。」
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
曹西平告別演唱會「龍千玉是唯一出席親人」 感嘆：生命真的像一場夢
曹西平日前病逝，前嫂嫂龍千玉被他視為「唯一親人」，在追思告別演唱會上泣不成聲。28日深夜她哀痛發聲「生命真的像一場夢！」坦言參加完後有種說不出的低落。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 10則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40則留言
金馬影帝窮困潦倒！為生活苦撐當外送員 曾寶儀看哭：忘了他是張震
金馬影帝張震主演的得獎感人力作《幸福之路》於今（29）日全台溫暖上映，昨晚舉辦電影特映會，廣獲觀眾、名人、影評一致盛讚，不少人直呼是「張震再登演技巔峰之作」，片中他與8歲童星魏愷樂自然真摯的父女互動，更在映後引發強烈共鳴，被觀眾讚是繼《當幸福來敲門》後，年度最動人的父女情電影。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58則留言
88歲周遊怒了！出席民視首映「未受邀上台致詞」氣炸：不知道去幹嘛
88歲資深藝人周遊（阿姑），向來是導演兒子馮凱的最強後援，經常在公開場合替兒子執導的作品宣傳。怎料，如今傳出民視邀請周遊參加《豆腐媽媽》首映記者會，卻沒讓周遊上台致詞，讓她感到不被尊重，「不知道去幹嘛，如果我上去的話，這作品可以加很多分數。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20則留言
孫協志、夏宇童下月世紀婚宴！母親孫麗鈞被問媳婦秒閃：沒意見
47歲藝人孫協志與小11歲的夏宇童交往多年，去年3月3日低調登記結婚，期間一度傳出「做人成功」，但雙方皆出面否認。如今兩人確定將於2月14日情人節在台北市飯店舉辦婚宴。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3則留言
安潔莉娜裘莉傳「好萊塢破產」！賣屋求變現 還打算離開美國
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt，小布）離婚官司纏鬥8年，終於在2024年底畫下句點，但兩人為了法國酒莊資產仍持續爭執。近日她接連處理房產，引發外界揣測，認為是長年訴訟耗掉大筆現金，讓她陷入所謂的「好萊塢破產」。太報 ・ 7 小時前 ・ 33則留言
盧昱曉《軋戲》、王玉雯《突然的喜歡》爆紅！高人氣陸劇95花待播作品盤點 《折月亮》出自台灣導演之手
【文／曾心奕】因《入青雲》圈粉無數的盧昱曉，以及在綜藝節目《地球超新鮮》表現大方有趣的王玉雯，近期分別帶來《軋戲》、《突然的喜歡》。盧昱曉和王玉雯都屬95花，兩人手上也還握有其他待播劇，除了這兩人，有多位95小花也都人氣頗高，本文整理出「95花」幾部備受矚目的待播作品，趕快來看看你期待哪一部。Yahoo電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
韓首位公開出櫃女星結婚了！情定小2歲歌手 甜蜜婚紗照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國女星慎惠彬（솜혜빈，本名慎惠仁）曾加過選秀節目《偶像學校》，不過在節目開播之前以間康問題為由而退出。沒想到2019...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
賈永婕26年前演八點檔女主角 嫩照出土自嘲「像一根大木頭」
女星賈永婕自接任台北101董事長後話題不斷，日前美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀登台北101的壯舉，吸引全球關注，也讓賈永婕連日登上新聞版面。她26年前演出八點檔《吉祥如意年年來》的畫面也隨之被翻出，當年青澀模樣再度引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」
李玉璽二度參演舞台劇《婚內失戀》，不過心境與首次參與時大不相同。他坦言，第一次參演時對婚姻仍感到相當遙遠，而這一次身份轉變為人夫，才真正體會到婚姻是一段需要用心經營的關係。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 2 天前 ・ 54則留言
沈玉琳患血癌「結束4療程免骨髓移植」 預估復出時間曝光！
58歲「荒謬大師」沈玉琳去年7月驚傳病倒，隔月確診是血癌，第一時間住進內湖三總，後來轉院到台大。今(28日)他傳出好消息，透露剛完成第4個療程，醫生評估不需要做骨髓移植，可以回家過年，至於何時復出，大約是元宵節過後。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 30則留言
陳漢典收小S手寫紅包！列婚姻祕訣「一週至少做愛4次」：這樣可以撐15年
藝人陳漢典與LuLu25日舉辦婚宴，雖然昔日《康熙來了》搭檔小S未能親自出席，但她的祝福卻超有存在感，一封親筆寫滿叮嚀的紅包袋曝光後，立刻引發熱烈討論造咖 ・ 3 小時前 ・ 4則留言
「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照
這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13則留言