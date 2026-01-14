導演參加抗爭喪生 伊朗獨立電影協會：另一場天安門悲劇正上演

伊朗示威抗議情況加劇，傳出伊朗政府以暴力手段鎮壓抗議群眾，造成不少死傷。伊朗獨立電影製作人協會(The Iranian Independent Filmmakers Association, IIFMA)13日證實，一名伊朗導演與一名製片於1月9日參加德黑蘭抗議時遭到政府安全部隊射殺身亡。

伊朗自去年12月底爆發抗爭，抗議訴求從經濟轉向政治，伊朗政府採取暴力鎮壓手段，社群媒體影片流傳伊朗抗爭的影片與死傷慘重的畫面。

伊朗獨立電影製作人協會發出聲明表示，伊朗政權殘暴的行為已經升高到令人震驚的程度，有報告指出在伊朗政府切斷網路3天內，已有超過2千人遭屠殺。

伊朗獨立電影製作人協會也證實，伊朗演員兼劇場導演阿巴西(Ahmad Abbasi，音譯)和製片甘吉(Javad Ganji，音譯)已於1月9日參加德黑蘭抗爭時遭到政府安全部隊射殺身亡。

伊朗獨立電影製作人協會也發表榮獲坎城影展金棕櫚獎的伊朗導演賈法潘納希(Jafar Panahi)和穆罕默德拉素羅夫(Mohammad Rasoulof)的聯合聲明，表達對伊朗局勢的擔憂。此外，包括伊朗名導穆森馬克馬巴夫(Mohsen Makhmalbaf)在內的多位伊朗流亡人士也聯名致函美國總統川普(Donald Trump)，呼籲美國別對伊朗情況視而不見。

伊朗獨立電影製作人協會呼籲各國議員和駐德黑蘭大使館，在伊朗恢復網路通訊後，能讓大使館附近民眾與外界聯繫。該協會聲明也指出，「另一場天安門悲劇正在我們眼前上演，規模將是1989年北京天安門事件的10倍」；聲明強調必須回應伊朗人民的訴求，防止流血衝突進一步發生，「現在是採取行動的時候」。(編輯：陳士廉)

