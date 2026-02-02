導演太會整！山姆雷米《荒島囚救》詐騙狄倫歐布萊恩吞「真蟲」 開拍前才揭曉全是騙局

《荒島囚救》劇照

1. 山姆雷米片場整人不手軟，歐布萊恩差點真的吞蟲？

2. 騙人騙到底，雷米連片場生存顧問都被拉來背書！

3. 開拍前最後一刻才揭曉真相，「真蟲」其實很美味？

【文／千尋少女】以《蜘蛛人》三部曲、《鬼玩人》系列聞名的名導山姆雷米（Sam Raimi），不僅擅長打造驚悚與超級英雄題材，其古靈精怪、愛捉弄人的個性也相當出名。近日為宣傳生存驚悚新作《荒島囚救》（Send Help）時，雷米自爆曾在片場成功「詐騙」男主角狄倫歐布萊恩（Dylan O'Brien），讓他誤以為必須在鏡頭前吞下「真蟲」，嚇得對方連心理建設都做齊，才在最後一刻揭曉真相。

在《荒島囚救》中，歐布萊恩飾演一名傲慢刻薄的慣老闆「布萊德利」，實力派女星瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）則飾演長期被他百般刁難的下屬「琳達」。兩人因飛機失事受困荒島，為了生存不得不在極端環境中互相依賴。片中還有一幕是布萊德利被迫在荒野中捕捉並吞食僅存的生物，其中包括一隻令人毛骨悚然的甲蟲。

《荒島囚救》劇照

雷米向《娛樂週刊》透露，當時他一本正經地對歐布萊恩說：「嘿，夥計，我想跟你聊聊今天要吃的甲蟲。」並進一步解釋這是四種不同的無毒甲蟲，「牠們都已經死亡、清理乾淨，也通過認可。」為了增加可信度，雷米甚至搬出生存顧問凱弗諾（Ky Furneaux）背書，而歐布萊恩正好非常信任她，於是徹底相信了。

《荒島囚救》劇照

奧布萊恩事後回憶，自己其實心裡也曾閃過疑問：「怎麼到今天才第一次聽說這件事？」但看著雷米講得煞有其事，最終還是決定認命配合，做好吞蟲的心理準備。

沒想到，這一切其實都是雷米精心設計的整人橋段。雷米笑著坦承：「我讓他準備好吃真蟲，而他也真的準備好了，我們確實有真蟲。但在最後一刻，我才告訴他要用假蟲拍。我從來沒打算讓他吃蟲，只是想讓他做好『準備』，再稍微『折磨』他一下。」

《荒島囚救》劇照

直到正式開拍前，雷米才揭曉所謂的「真蟲」，其實是泰國普吉島糕點師特製的精緻甜點，不僅觸角、翅膀跟腿部細節都逼真到不行，味道還像「檸檬蛋白霜塔」。面對導演的惡作劇，歐布萊恩笑稱這就完全是山姆雷米風格：「他有自己的獨特幽默，通常都藏在小細節裡。我其實覺得很有趣，而且他時不時就會出招。」

