導演押井守稱「天使之卵」是女兒 期待重映面見觀眾

（中央社記者王心妤台北19日電）日本經典動畫「天使之卵」上映40年後，4K紀念版將於明年1月9日登上台灣大銀幕。導演押井守形容這部片如同他的女兒，而修復版就像為她補妝，讓她以最漂亮的姿態再次出現。

4K修復版「天使之卵」今年在坎城影展經典單元首映後掀起討論，押井守表示，「能讓過去的作品再度問世，會讓人覺得『幸好我曾經努力過』。也因為有當年那些頂尖動畫師的全力以赴，才誕生出一部真正適合用4K才能看清其價值的動畫。」

押井守形容這部片如同當年未順利面市的女兒，40年後又回到他的身邊，「4K修復就像替女兒補妝，身為父親，我有責任讓她以最漂亮的姿態再次出現在世人面前。」

押井守表示，本應由美術監督小林七郎與色彩指定保田道世等前輩共同監修，但他們都已辭世，只能由他最後確認。他強調，「天使之卵」完全由人手繪製，少女白髮飄動的細膩線條、背景一筆一畫堆疊出的質感，都是如今已失傳、幾乎無法再現的工藝層次，也正是4K修復最珍貴的意義所在。（編輯：張雅淨）1141219