導演李立劭拍父紀錄片被看見了 等75年畢業證書終於到手
【緯來新聞網】紀錄片《獨奏者之舞》雙料入圍「2026台北電影節」最佳紀錄片、最佳剪輯獎，該片由李立劭執導，以其父親、台灣重要音樂文化工作者李哲洋的人生為主軸，昨（9日）舉行首映會，舞蹈教育家母親林絲緞也到場支持，同時終於替已逝父親拿到大學畢業證書。
李立劭（左）與舞蹈教育家母親林絲緞現身首映。（圖／公視紀錄觀點《獨奏者之舞》提供）
導演李立劭分享父親李哲洋於1949年就讀今國立台北教育大學，隔年祖父李漢湖以「知匪不報」罪名遭槍決，不久後李哲洋被學校退學，首映會上，國立臺北教育大學校長陳慶和特別到場，事隔75年後補頒償李哲洋畢業證書，由林絲緞代領。
《獨奏者之舞》主角李哲洋因上一代政治因素受到牽連，16歲起展開自學人生，卻也因此走出不同於體制內學者的道路。他走訪各地、深入原住民部落進行民歌採集，成為1960年代台灣民歌採集運動的重要先驅之一；同時翻譯大量音樂著作、主編近20年的《音樂文摘》，在資訊封閉年代，即使未曾出國，為台灣樂迷與知識界打開接觸世界的窗口。
李立劭（中）小時候與父母李哲洋、林絲緞合照。（圖／公視紀錄觀點《獨奏者之舞》提供）
導演李立劭表示，2019年發現父親長年塵封的珍藏資料，未受到良好的保存，當時相當氣憤難過，於是興起紀錄片拍攝的動機，「我想要更進一步追溯他的過往，試圖拼貼出他一生所追求的世界，包含他的挫折，以及被時代所蒙蔽的歷史，當然也包含我自己」。
《獨奏者之舞》不只是音樂人物紀錄片，更是一部以兒子的視角，回望時代、記憶與文化認同的作品，將於6月11日晚間10點公視頻道首播、公視+同步上架。
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