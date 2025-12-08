導演爆資料夾藏「前女友私密影像」 遭控偷拍、動粗回應了

謝升竑爆資料夾藏前女友私密影像，遭控偷拍、動粗回應了。（圖: shutterstock／達志）

導演謝升竑2021年以紀錄片《草原上，我們開始跳舞》受到關注，內容為轟動當時的社會事件「華山草原分屍案」，過去也獲得不少電影獎項肯定。未料，他近日遭到前女友指控，疑似交往期間偷拍私密影像、動粗，對此，謝升竑也出面回應了。

根據《鏡週刊》報導，謝升竑的前女友近日指控他偷拍私密照、動粗，由於害怕私密影像外流，女方已經對他提出告訴，並提交相關對話、錄音檔、影像等證據，指控他觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪，還向法院聲請了保護令，希望遠離騷擾。

前女友指出謝升竑自2023年間，至少5次在未經同意下私自拍攝私密影像，但女方質問時，他堅稱沒有偷拍，也沒有留存。不過，前女友曾發現謝升竑的筆電中，有一個資料夾就藏著女方認定的私密影像，當時女方還說：「你明明就沒刪，你跟我說你刪了？」更擔心有備份，害怕被外流。

面對前女友的指控，謝升竑向周刊回應，當初分手是自己主動離開，心情滿難過的，但不知女方為何要出面指控，「她可以提出證據，我就沒拍，她也沒有證據，只用講的，不知要怎麼回應」，並解釋有照片就是私底下交往的照片，「我也沒有把它公開，要怎麼說我拍她的私密照？」

同時他也認為，通常女方出面會受到外界同情，「但如果對用這個當作武器攻擊對方的話，這是非常糟糕的事情，大家一定會偏向弱者，因女性在社會上是弱者，但這不能當作攻擊人的武器，如果我真的有發生這些事的話，必須提出證據」。最後謝升竑坦言，既然分手了，希望大家可以好好過日子，「不要再糾結我跟她之前的事情，她可能覺得之前很不愉快，但都過去了，為何要做不實指控，不知她的目的是什麼？」

