導演爸媽錯把范冰冰當白冰冰！被爆掛著濃鼻涕就轉身問如何

今導演張吉安(中)攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音(左)、許恩怡(右)一同出席《地母》記者會。(記者陳奕全攝)

〔記者許世穎／台北報導〕范冰冰勇奪金馬影后的《地母》今(19)日舉辦記者會，導演張吉安攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音、許恩怡一同出席。張吉安大讚范冰冰哭戲連鼻涕濃稠都能控制，甚至一喊「卡」還掛著鼻涕問他演得如何，更搞笑的是，他爸媽一度以為他要合作的對象是白冰冰，讓人沒到場的范冰冰仍是話題焦點。

張吉安在金馬獎頒獎典禮隔天又和范冰冰通了超過一小時的電話。(記者陳奕全攝)

張吉安透露，金馬獎頒獎典禮隔天，他又和范冰冰通了超過一小時的電話，對方情緒仍相當激動，甚至邊聊邊落淚。他表示，范冰冰前一晚與李安相談甚歡，手機幾乎被祝賀訊息塞爆，「她說回了超過七百則訊息，很多多年未聯絡的演員朋友、甚至一線大咖都替她感到開心。」

談到范冰冰封后，張吉安直言這個結果「很震撼」，身邊不少人都替他們高興，而范冰冰本人也感性回顧這段合作歷程，形容一路走來相當不可思議。她更主動提及未來再度合作的可能，笑稱張吉安是她的「幸運之神」，只要題材合適，隨時願意再攜手。

許恩怡讚嘆范冰冰對工作的投入程度。(記者陳奕全攝)

許恩怡也形容范冰冰對工作極度投入，且與各部門溝通順暢，從不只顧自己，「她每天都是最早到、最晚收工的人。」張吉安則在一旁笑補充：「她是敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」許恩怡也透露，即使拍到深夜，范冰冰依然精神滿滿，幾乎沒看過她狀態不到滿分的時候，甚至笑說：「她一下車就開始敷黑面膜，早上黑的、晚上白的。」

白潤音。(記者陳奕全攝)

除了保養方式令人印象深刻，范冰冰的飲食習慣也讓導演難忘。張吉安笑說曾被邀請試吃，「我吃一口就覺得不是人類會吃的，味道很生澀。」許恩怡則表示，因拍攝需求常需大量上妝，對皮膚負擔不小，但范冰冰大方分享面膜，讓她幾乎天天敷，「皮膚真的有變好，維持狀態其實很不容易。」

張吉安透露范冰冰是「敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」(記者陳奕全攝)

張吉安更說，片中哭戲開拍前，范冰冰竟主動詢問鼻涕該呈現何種狀態，還提到曾受瓊瑤指導哭戲細節。導演則明確要求「鼻涕要濃、不能斷」，范冰冰聽完後自信表示一次到位即可，不必反覆拍攝。結果拍完瞬間，她立刻恢復冷靜詢問：「這樣可以嗎？」讓張吉安大為佩服，「她鼻涕還掛在空中，人已經回神了。」許恩怡也透露，自己曾私下請教范冰冰如何掌握完美哭戲，對方僅淡淡回覆：「多感受、多體驗生活。」簡短卻直指核心。

此次合作中，范冰冰曾對張吉安說過一句話：「導演，你可以摧毀我的臉。」張吉安也毫不手軟，讓她徹底改頭換面，幾乎認不出原貌，這份毫無保留的投入，也成就了她人生首座金馬影后。張吉安笑說，如今反而吸引不少演員主動毛遂自薦，甚至在本屆金馬酒會上，林柏宏也跑來開玩笑說：「導演，你也可以摧毀我的臉。」

有趣的是，張吉安還分享當初帶范冰冰回家跟父親學畫符、解降，沒想到母親一見到她竟脫口而出：「原來你就是那個白冰冰！」讓范冰冰當場愣住。張吉安笑說，母親平時常看台灣綜藝，甚至買過白冰冰的傳記，反而對本尊更熟悉。

白潤音(左)、許恩怡(右)在《地母》中飾演范冰冰兒女。(記者陳奕全攝)

《地母》目前已在台舉辦先行場放映，張吉安透露，有場映後見到自己十分欣賞的歌手陳珊妮，讓他相當感動，「當年《金蘭荖葉》在金馬創投拿下百萬首獎，就是她頒的。」一向維持一年一部作品節奏的他，也坦言因宣傳《地母》，原定今年開拍的《金蘭荖葉》將延至明年中，目前尚未正式籌備。

目前范冰冰的金馬獎座仍留在馬來西亞，張吉安透露，她將於跨年期間前往當地，兩人已相約在12月30日共進晚餐，屆時他會親手將獎座交到她手中。《地母》全台上映。

