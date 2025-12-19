導演爸媽錯把范冰冰當白冰冰！被爆掛著濃鼻涕就轉身問如何
〔記者許世穎／台北報導〕范冰冰勇奪金馬影后的《地母》今(19)日舉辦記者會，導演張吉安攜片中飾演范冰冰兒女的白潤音、許恩怡一同出席。張吉安大讚范冰冰哭戲連鼻涕濃稠都能控制，甚至一喊「卡」還掛著鼻涕問他演得如何，更搞笑的是，他爸媽一度以為他要合作的對象是白冰冰，讓人沒到場的范冰冰仍是話題焦點。
張吉安透露，金馬獎頒獎典禮隔天，他又和范冰冰通了超過一小時的電話，對方情緒仍相當激動，甚至邊聊邊落淚。他表示，范冰冰前一晚與李安相談甚歡，手機幾乎被祝賀訊息塞爆，「她說回了超過七百則訊息，很多多年未聯絡的演員朋友、甚至一線大咖都替她感到開心。」
談到范冰冰封后，張吉安直言這個結果「很震撼」，身邊不少人都替他們高興，而范冰冰本人也感性回顧這段合作歷程，形容一路走來相當不可思議。她更主動提及未來再度合作的可能，笑稱張吉安是她的「幸運之神」，只要題材合適，隨時願意再攜手。
許恩怡也形容范冰冰對工作極度投入，且與各部門溝通順暢，從不只顧自己，「她每天都是最早到、最晚收工的人。」張吉安則在一旁笑補充：「她是敷著面膜來片場，也敷著面膜下班。」許恩怡也透露，即使拍到深夜，范冰冰依然精神滿滿，幾乎沒看過她狀態不到滿分的時候，甚至笑說：「她一下車就開始敷黑面膜，早上黑的、晚上白的。」
除了保養方式令人印象深刻，范冰冰的飲食習慣也讓導演難忘。張吉安笑說曾被邀請試吃，「我吃一口就覺得不是人類會吃的，味道很生澀。」許恩怡則表示，因拍攝需求常需大量上妝，對皮膚負擔不小，但范冰冰大方分享面膜，讓她幾乎天天敷，「皮膚真的有變好，維持狀態其實很不容易。」
張吉安更說，片中哭戲開拍前，范冰冰竟主動詢問鼻涕該呈現何種狀態，還提到曾受瓊瑤指導哭戲細節。導演則明確要求「鼻涕要濃、不能斷」，范冰冰聽完後自信表示一次到位即可，不必反覆拍攝。結果拍完瞬間，她立刻恢復冷靜詢問：「這樣可以嗎？」讓張吉安大為佩服，「她鼻涕還掛在空中，人已經回神了。」許恩怡也透露，自己曾私下請教范冰冰如何掌握完美哭戲，對方僅淡淡回覆：「多感受、多體驗生活。」簡短卻直指核心。
此次合作中，范冰冰曾對張吉安說過一句話：「導演，你可以摧毀我的臉。」張吉安也毫不手軟，讓她徹底改頭換面，幾乎認不出原貌，這份毫無保留的投入，也成就了她人生首座金馬影后。張吉安笑說，如今反而吸引不少演員主動毛遂自薦，甚至在本屆金馬酒會上，林柏宏也跑來開玩笑說：「導演，你也可以摧毀我的臉。」
有趣的是，張吉安還分享當初帶范冰冰回家跟父親學畫符、解降，沒想到母親一見到她竟脫口而出：「原來你就是那個白冰冰！」讓范冰冰當場愣住。張吉安笑說，母親平時常看台灣綜藝，甚至買過白冰冰的傳記，反而對本尊更熟悉。
《地母》目前已在台舉辦先行場放映，張吉安透露，有場映後見到自己十分欣賞的歌手陳珊妮，讓他相當感動，「當年《金蘭荖葉》在金馬創投拿下百萬首獎，就是她頒的。」一向維持一年一部作品節奏的他，也坦言因宣傳《地母》，原定今年開拍的《金蘭荖葉》將延至明年中，目前尚未正式籌備。
目前范冰冰的金馬獎座仍留在馬來西亞，張吉安透露，她將於跨年期間前往當地，兩人已相約在12月30日共進晚餐，屆時他會親手將獎座交到她手中。《地母》全台上映。
更多自由時報報導
冬至錢財至 5生肖財富滾滾來
冬至要做什麼？ 命理師建議不做任何決定加碼6招祕法
研調爆台灣機車銷量驚人數據 「這品牌」恐不妙
立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 憲法法庭判決憲訴法修正案違憲
其他人也在看
連霸最大勁敵！美國「雙賽揚合體」組復仇者聯盟 日網驚呆了
體育中心／綜合報導上屆WBC（世界棒球經典賽）敗給日本「銀恨」的美國不讓了！在台灣時間今天（12/19）深夜宣布迎來美聯賽揚「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）、巨人王牌韋伯（Logan Webb）、教士「火球男」米勒（Mason Miller）、洋基明星守護神貝德納（David Bednar）加入，超豪華投手陣容震撼日網，讓日本網友直呼：「太誇張了...」FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 2
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 352
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 247
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 53
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 5
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 19
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 252
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 61
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 177
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 25
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 38