導演腦袋裝什麼？傑克布萊克40度高溫沾滿膽汁狂奔 背豬逃命笑到抽筋

好萊塢兩大喜劇天王保羅路德與傑克布萊克，在讀過《大蟒蛇》劇本後皆興奮表示「非演不可」。索尼影業提供

冒險喜劇《大蟒蛇》翻玩1997年經典恐怖神片《大蟒蛇：神出鬼沒》，由《超吉任務》導演湯姆葛米根執導。導演透露，他從未打算正經對待這個IP，而是希望以充滿驚喜且荒謬的角度玩轉經典。好萊塢兩大喜劇天王保羅路德與傑克布萊克，在讀過劇本後皆興奮表示「非演不可」。保羅路德自爆是導演的鐵粉，光是《超吉任務》就看了4遍，大讚導演大腦非常獨特。

傑克布萊克也同樣讚嘆劇本又好笑又瘋狂，尤其預告片中引起網路熱烈討論的「背豬逃命」橋段，更是讓他決定接演的關鍵。他笑稱當時在劇本讀到這一段，簡直笑到快抽筋，迫不及待要跟這位瘋狂導演合作。

40度高溫全身沾滿膽汁！導演激讚傑克布萊克背豬火力全開

《大蟒蛇》故事敘述一群面臨人生危機的好友，為了完成兒時夢想，決定動手重拍低成本恐怖片，卻在拍攝過程中意外失控，上演一場緊張與白爛齊飛的叢林大逃殺。

談到電影中最令觀眾印象深刻的一幕，莫過於傑克布萊克背著野豬在叢林奔跑的無厘頭動作戲。導演湯姆葛米根透露，傑克布萊克當時在將近40度的高溫下，背著重達30磅的野豬，且全身沾滿模擬「膽汁」的黏稠液體，在叢林裡來回狂奔，敬業程度與視覺效果都好笑到不行。

傑克布萊克透露，「背豬逃命」橋段，是讓他決定接演的關鍵。索尼影業提供

巨蛇加上白爛笑點！《大蟒蛇》12月24日正式在台上映

導演強調，《大蟒蛇》的唯一目的就是要讓觀眾開心，希望大家能在進戲院時暫時忘卻現實壓力，跟著這群倒楣又可愛的主角們一起在叢林裡尖叫、逃命並盡情大笑。

在最新釋出的花絮中，傑克布萊克也向影迷喊話，這就是大家期待已久的喜劇，有超巨大的蟒蛇、畢生難忘的冒險，以及源源不斷的白爛笑點，結合了經典怪獸元素與美式幽默，《大蟒蛇》將於2025年12月24日全台大銀幕正式上映。



