導演詐騙Netflix上億「買豪車、加密貨幣」 恐被關90年

曾執導電影《浪人47》的導演卡爾林奇（Carl Rinsch），週四被判犯有電匯詐欺、洗錢和進行非法交易等多項罪名，原因是他涉嫌在為Netflix製作科幻影集《白馬》（White Horse）的過程中，詐騙了該串流巨頭1100萬美元（約3.5億元新台幣）。

Netflix原本為《白馬》已經支付約4400萬美元製作費，但林奇之後又以資金不足、追加預算為由向Netflix要求補助，平台又再給了1100萬美元。

廣告 廣告

林奇在曼哈頓聯邦法院為期一週的審判中出庭自辯，聲稱這起爭議是源於誤解。他堅稱自己已經完成了該劇第一季的主要拍攝工作，並需要這筆資金用於第二季的前期製作。但Netflix表示從未訂購第二季，並表示第一季的拍攝遠未完成。

檢察官在結案陳詞中指出，林奇是故意隱瞞獲取資金的動機，隨後進行了奢侈的消費。檢察官亞當索拉蒂（Adam Sowlati）說：「這不是卡爾林奇和他的律師可以編輯的電影劇本，這是現實。」

檢察官利用銀行記錄和電子郵件證明，林奇迅速將Netflix的資金轉入了證券經紀帳戶、投入加密貨幣市場，進行了大量的投機和奢侈品消費。在COVID-19疫情爆發初期，林奇將數百萬美元投入了吉利德（Gilead）製藥公司，他錯誤地認為該公司能治癒疾病，最終蒙受了巨大損失。

他還大量購買了5輛豪華汽車（如勞斯萊斯）、花費超過百萬萬美元購買名錶與服飾，古董家具和高階床墊等奢侈品。林奇的辯護律師丹尼爾麥金尼斯（Daniel McGuinness）則辯稱這些奢侈品採購是「轉移注意力」，與案件沒有任何關係。

檢察官提摩西卡波齊（Timothy Capozzi）敦促陪審團不要相信林奇的說詞，並說：「他對你們撒謊了。他以為他可以像欺騙Netflix一樣欺騙你們。」

儘管辯方在八月提交的文件中暗示將辯稱林奇處於「精神病狀態」，且心理健康問題因處方藥和疫情壓力而加劇，但在審判中律師們並未援引此辯護。

裁決後林奇的律師班傑明澤曼（Benjamin Zeman）表示，他認為判決是錯誤的，並擔憂這可能會開創一個危險的先例：藝術家如果與資助者（在本案中是全球最大的媒體公司之一）捲入合約和創意糾紛，可能會被聯邦政府以詐欺罪起訴。

林奇定於明年4月17日被判刑，可能面臨最高90年監禁。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導