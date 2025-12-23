導演詢問女星尺度「跳過陳意涵」 她驚呼：因為我太小嗎
《陽光女子合唱團》將31日正式上映，陳意涵、鍾欣凌、安心亞、苗可麗、何曼希終於有機會湊在一起為戲宣傳。導演林孝謙因為第一次導演女子群戲，又有女子打架的戲，所以特別會詢問每位演員的裸露尺度以備不時之需，陳意涵聽了驚呼：「為什麼我沒有被問到？是因為我ㄋㄟㄋㄟ太小，還是怕我身材太好？」
鍾欣凌也說道，在監獄拍戲尤其是打架的戲都難免會扯到衣服，陳意涵就笑說：「對啊，你穿紅色內衣還被看到！」有一場戲鍾欣凌在獄中介紹自己，她站起來的時候就拉了一下褲子，陳意涵說：「你咖稱呷內褲喔？！」就此讓他們在戲中破冰。
鍾欣凌這次在電影中又要唱又要跳，因為女兒很會跳舞，怕被女兒白眼，所以她不敢在家裡跳，只能在腦中練習。鍾欣凌說：「這次都是舞林高手，Nike老師看起來就很兇又很會跳，然後我以為陳意涵不會跳，沒想到也很會跳，安心亞也是，所以我真的非常緊張！每天一直練習！而且只能在工作人員面前跳，他們才不會笑我。」
新人何曼希在片中表現亮眼，她在海選時跳了國標舞，還有芭蕾、街舞專長，導演林孝謙還硬要她去上了五堂的鋼管舞，讓她的手腳都瘀青，但是她覺得最難的是當不良少女，因為其實何曼希私下就是一個乖乖牌，還好片中的姊姊們對她都很好。陳意涵還說其中有一場戲導演要何曼希「一顆眼淚掉下來」，何曼希緊張到哭不出來，最後導演說：「哭不出來就不要拍囉！」旁邊還有陳意涵、安心亞和孫淑媚等著她哭，何曼希笑說：「我最後是急哭了。」
