導演認定張震為第一人選 《幸福之路》大年初二全台上映

韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）編導的感人力作《幸福之路》，背後隱藏著一段跨越時空的影壇佳話。導演坦言，在劇本創作之初便認定張震為第一人選，主因是他將《臥虎藏龍》視為啟蒙神作，前後刷了不下30遍，張震的演技早已烙印其心。

而勞埃德李崔與《臥虎藏龍》的緣分更不僅如此，在第62屆金馬獎頒獎典禮上，勞埃德李崔正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過「最佳新導演」獎座，他感性直言：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起領獎，這是一段無比圓滿的旅程。」這份對電影的熱誠，也助攻本片一舉囊括金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎。

張震以此片奪下第 62 屆金馬獎影帝殊榮，展現從影以來最放鬆且具張力的表演巔峰。（甲上提供）

《幸福之路》不僅在華語影壇大放異彩，更在國際間收穫極高評價，除了入選2025年坎城影展「導演雙週」，亦強勢入圍美國獨立精神獎最佳主角與最佳導演，在北美獎季與好萊塢眾星競逐。張震以極度內斂且充滿力量的表現，成功奪下演藝生涯第二座金馬影帝。他在片中飾演在紐約打拼的外送員盧家成，放下過往的犀利，改以細膩的肢體語言與微表情，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的父親。劇情描述他在迎接分隔多年的妻子（陳法拉 飾）與女兒（魏愷樂 飾）團聚之際，卻在 48 小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。

片中張震藉以維生的自行車遭竊，他唯有偷別人的車，嘗試繼續工作。（甲上提供）

張震分享，這次他以更「放鬆」的狀態投入，呈現父親在現實縫隙中守護家庭的韌性，呼應片中台詞「勇敢一點，堅持就是勝利」。他將角色的脆弱與尊嚴層層堆疊，精準捕捉了父職角色中的矛盾，成為全片最動人的情感核心。

片商今（7）日宣布該片正式定檔於1月29日（農曆大年初二）全台上映。​張震演技再創巔峰 詮釋外送員父親的無聲掙扎。​​​為了與影迷深度交流，片商也將於 1月12日 在「大巨蛋秀泰影城」舉辦全台唯一一場《幸福之路》張震深度映後座談，讓觀眾能近距離聆聽影帝分享拍攝心路歷程。​影人場門票將於 明日（1月8日）中午 12 點 正式開賣。

