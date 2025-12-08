導演謝升竑爆性醜聞！遭前女友控「偷拍私密片、劈腿」親回應

以紀錄片《草原上，我們開始跳舞》獲得影壇肯定的導演謝升竑，遭前女友指控在交往期間多次偷拍私密影像，甚至疑似劈腿一名影評人。女方因擔心影像外流已提出告訴並聲請保護令；對此，謝升竑也回應了。

謝升竑遭前女友指控在交往期間多次偷拍私密影像。（圖／翻攝謝升竑臉書 ）

根據《鏡週刊》報導指出，前女友向警方提出民、刑事告訴，並提交對話紀錄、錄音檔、影像等證據，指控謝升竑觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪。女方表示，謝升竑自2023年至少5次在未經同意下私自拍攝私密影像，當她質問時，對方堅稱沒有偷拍也沒有留存。

廣告 廣告

此外，一名曾任國際影展評審的影評人也向前女友坦言，她與謝升竑「上床」的時間點，正好與他們交往時間重疊，謝升竑疑似劈腿。

謝升竑回應，兩人交往期間確實有私人影像，但並非未經同意拍攝，也未外傳。（圖／翻攝謝升竑臉書 ）

面對連串指控，謝升竑向週刊回應，不知女方為何要出面指控，「她也沒有證據，只用講的，不知要怎麼回應。」他表示，兩人交往期間確實有私人影像，但並非未經同意拍攝，也未外傳。

謝升竑認為，通常女方出面會受到外界同情，但這不能當作攻擊人的武器，「都過去了，為何要做不實指控，不知她的目的是什麼？」

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

中職/富邦悍將再補強 宣布簽下林書逸

中職/林岱安7年約去富邦悍將 布雷克：可能不能當隊友了…

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因