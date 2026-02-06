導演馮凱《豆腐媽媽》爆替身墜樓意外！周遊出面哭了 鬆口拍攝內幕

記者蔡維歆／台北報導

周遊談替身墜樓風波。（圖／記者鄭孟晃攝影）

由馮凱擔任總導演的民視八點檔《豆腐媽媽》，日前發生重大工安意外，替身演員蘇德揚拍攝時發生重大職災，目前仍在加護病房治療，事發已17天，家屬在社群平台控訴電視台態度冷漠、不積極處理。今（6）日名製作人周遊和老公李朝永出席「財團法人中華民國關懷演藝人員基金會2026春節聯歡餐會」也發聲了。

周遊跟李朝永出席餐會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

上月20日，《豆腐媽媽》一名男性替身演員從高台摔落，造成嚴重腦震盪、顱內出血等，家屬接連發文控訴電視台，掀起軒然大波，今稍早周遊被關心此事，嚴肅表示，自己從事影視製作30多年，向來非常重視拍攝安全，「我剛剛才聽說這件事，其實並不清楚細節，但我們以前拍武俠劇一定都有保險，對於安全更是不可輕忽！」

周遊表示，尚不清楚民視那邊的處理與事件經過，不過也說希望製作單位、政府要對演員有保障，也說馮凱很用心在做節目，並說馮凱只是導演，相信這件事會有好的處理。《豆腐媽媽》播出後一直有亮眼收視表現，她也說曾交代馮凱，現在景氣這麼差，拍戲題材不要圍繞在打打殺殺上，要拍一些有教化性、家庭溫和的，「他有告訴我《豆腐媽媽》的『媽媽』就是我，阿凱能做到這樣，我已經心滿意足，有其母必有其子。」而周遊現場講到遇到許多老朋友也不禁紅了眼眶當場落淚，她感嘆表示，「我每年再忙再辛苦這天一定要留著，來看他們，見一次少一次」。



