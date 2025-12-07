導演驚爆性醜聞／華山分屍案紀錄片打開知名度 導演爆偷拍私密照還動粗出軌
影壇爆性醜聞！國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，曾因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，近日卻遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。害怕私密影像外流的P憤而提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免謝騷擾。
「謝謝所有相信我們的夥伴，我們繼續努力走完最後一段路。」影壇知名的美國日舞影展協會（Sundance Institute）公布今年度紀錄片基金獎助名單，全球32部獲獎專案中，台灣導演謝升竑的《風景商號》也入選，他在臉書轉貼日舞影展官方貼文並發表感言，馬上有友人及粉絲留言大讚「超級強欸！」
不僅獲國際影展協會肯定，謝升竑在台灣也多次獲國藝會獎助，堪稱紀錄片新銳，不過，近日卻爆出性醜聞，遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間更劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的台灣影評人T。本刊掌握，害怕私密影像外流的P已對謝提出民、刑事告訴，並將相關對話、錄音檔、影像等證據一併提供給警方，指控謝觸犯《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪，同時也向法院聲請保護令，希望遠離謝的騷擾。
影壇知情人士進一步向本刊透露，謝的出軌對象T日前主動聯繫P，除坦承2人不軌，還大罵謝是「人渣、垃圾」，並加碼爆料謝曾跟國中朋友發生關係，且疑似在對方未同意的前提下發生性行為。
本刊透過管道聯繫上謝的前女友P，她證實已對謝提告，並指謝自2023年間，至少有5次在未經她同意下就私自拍攝她的私密性影像，地點包括新店的租屋處以及屏東、花蓮、台東。P告訴本刊，謝一直堅稱沒有偷拍、也沒留存，但2人對質時，卻當場在謝的筆記型電腦裡找到這些私密影像，讓她相當崩潰，「我害怕他有其他備份，如果外流怎麼辦？」
P也說，2人交往約兩年期間，謝常一言不合就情緒失控，甚至用滑鼠丟傷她，2人對質時，還動粗拉扯她。2人分手後，P目前已有穩定交往對象，「我站出來提告，不是為了要報復，而是不希望再有下一個人發生一樣的事！」 諷刺的是，2018年5月，華山草原分屍案震驚全台，謝執導的《草原上，我們開始跳舞》，紀錄華山草原自治區聚落的年輕藝術家心境，不僅被選入2022台北電影節的片單，有影評人更稱是「當年最為期待的電影之一」，讓謝逐漸在紀錄片圈打開知名度。如今，這位在鏡頭前關注人性、社會邊緣的創作者，卻因偷拍與暴力疑雲，勢必面臨來自司法及輿論檢驗。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
