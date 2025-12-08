導演驚爆性醜聞／遭控偷拍前女友私密影像又動粗 紀錄片導演謝升竑聲明全文曝光

謝升竑（圖）遭前女友提出民、刑事告訴，對此他委請法律事務所發出聲明。（翻攝謝升竑臉書）

今（8日）《鏡週刊》報導，國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，近日遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T，擔心私密影像外流的P憤而提出民、刑事告訴，並聲請保護令避免謝騷擾。對此，謝升竑委請權麒法律事務所發出聲明，以下為謝升竑聲明內容：

說明：

一、本律師係受當事人謝升竑委託發函，合先敘明。

二、茲據上開當事人委稱：「

(一)本人與P小姐自民國111年間開始交往，於今年6月正式分手。交往期間雖偶有口角爭執，惟本人始終尊重其人格與身體自主，從未對P小姐施以任何肢體暴力，亦未有傷害其身體、侵害其自由，或以暴力、脅迫相向之情事。

(二)交往期間，雙方確曾在合意情況下拍攝親密影像。拍攝前均經雙方充分溝通並取得明確同意，相關影像僅供彼此私人留存，本人從未對外散布、提供第三人，亦從未藉此要

脅P小姐或作為任何不當用途。於雙方分手時，P小姐曾表示，希望將前述影像刪除，本人即依其要求，將相關影片及檔案一併全部刪除，現已不存在於本人任何電子裝置或雲端空間中，絕無涉違反性私密影像相關犯罪之情形。

此外，本人亦在此嚴正聲明：本人從未如P小姐所指稱，於未經同意之情況下與其他女性發生性行為，絕無對任何人為「非合意性行為」或其他性暴力、性侵害之情事。

(三)針對近日外界所流傳，及部分媒體報導有關本人的相關指控，據本人所知，P小姐於私下向親友及他人傳述類似不實內容已有一段時間。本人過去基於往日情誼，選擇不予追究，盼事件就此止息。惟近日相關指控內容再度被部分媒體報導、渲染與放大，所指控內容均係子虛烏有，已對本人名譽、家庭及工作造成重大且持續之影響，實非本人所能再行容忍，故本人在此予以嚴正否認，並對一切不實指控予以強烈譴責。

(四)本人為紀錄片工作者，長期以關懷弱勢、人權與社會議題為職志，自始即以高標准自我約束，深知尊重他人、避免傷害的重要性，故絕不會從事任何侵害他人身體、名譽或權益之行為。面對相關指控，本人願全力配合司法機關之調查與偵辦，提供所需資料與說明，以期儘速釐清真相，還本人清白，亦回復社會大眾之信賴。

(五)就前述不實指控部分，本人業已委任律師提供專業法律意見，並討論是否就涉有誹謗、誣告等違法行為提出告訴，以捍衛本人之名譽及合法權益。本人亦呼籲各界勿再轉傳、不實揣測或以訛傳訛，尊重事實及司法調查，共同維護社會公義。」等語。

三、為上等情，爱代當事人函達如上。

權麒法律事務所

陳宇安律師

