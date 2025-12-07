導演驚爆性醜聞2／謝升竑劈腿影評人「我最多用手而已」 小三轟人渣再爆他垃圾行徑
國藝會獎助藝術家、獲美國日舞影展協會獎助的紀錄片導演謝升竑，曾因執導華山草原分屍案紀錄片聲名大噪，近日卻遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。本刊調查，對於P質問劈腿，謝承認「有點瑕疵，但我不認為這件事情那麼嚴重」，並稱「我最多就是用手而已」；而謝的劈腿對象T，日前卻主動聯繫P，加碼爆料謝疑曾跟國中朋友在對方未同意下發生性關係，大罵謝是垃圾、人渣。
本刊掌握，P與謝對質出軌一事時，謝稱是女方主動的，「來我房間，聊天、躺在單人床睡」，經P追問他才鬆口：「對啊，我手伸進去她的身體啊，但沒做任何其他事，已經是很久以前的事了。對，就是出軌，如果妳認為是出軌的話。我最多就是用手而已。」P質問：「2024年我們是男女朋友吧？」謝回：「對，但我懸崖勒馬了，所以我們現在不是要分手？」
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
謝的爭議不只如此，謝的劈腿對象、影評人T，7月11日臉書主動私訊P：「最近有一位我們都認識的人轉換不同私訊方式聯絡我，讓我感到有些不舒服。⋯⋯鼓起勇氣想問問你是否也曾經有過類似的感受，或者能分享一些你的想法（如果你願意的話）。」 二人通上電話後，P直言：「妳是他劈腿對象我知道。包含妳知道他（謝）有女友。」T坦承：「一開始我覺得我是被他騙，後來我想要玩弄他，覺得他就是個人渣，是我接觸最垃圾的人，想要看他的下限，當我看多了一點後，他真的是很爛，我從來沒有喜歡過他。」並稱她與謝「我沒到那麼喜歡他，那時候有好感，可能就一期一會，然後就上了床」，但「他沒有伸入我身體，只有在外圍，沒有插入。」「我今天為了看爛貨，我也看到一個極致了！」「妳離開他是百之三百的好事！」 T還爆料：「他是把妳當笑話說給我聽，一副怎麼樣都可以操控妳。」並稱謝告訴過她，謝曾去借住一個國中朋友家，「人家好像也沒答應就做愛了，我都覺得是不是其實是性侵、人家不想要只是沒有拒絕？」P則告訴T：「他手上有我的這些東西（指私密影像），可能會變成他的工具，我不想再姑息這樣的人，這樣的人還想創作，根本不誠實，品格也有問題！」並對T說，謝曾丟傷她，「丟他的滑鼠，往我身上砸，導致膝蓋受傷，我那時候滿笨的，沒去驗傷。」
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
