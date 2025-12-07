導演驚爆性醜聞3／捲性醜聞遭控侵害女友性隱私 導演謝升竑回應了
紀錄片導演謝升竑遭控對同是導演的前女友P偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿曾任坎城影展費比西獎評審的影評人T。謝升竑7日接受本刊採訪回應，指是不實指控，並稱這是前女友「分手報復」、沒發生這些事。
謝升竑表示，女方有申請保護令，「但當時分手是我主動離開那個地方」，自己滿難過的，為何分手還要做這些事情？「她可以提出證據，我就沒拍，她也沒有證據，只用講的，不知要怎麼回應。」並說：「當初有照片，就是我們自己私底下交往的照片，我也沒有把它公開，要怎麼說我拍她的私密照？」
他還說，「她可以用女生的身份去講這件事，大家會同情她，我自己是紀錄片工作者，我也會站在弱者角色、尋求正義，但如果對用這個當作武器攻擊對方的話，這是非常糟糕的事情，大家一定會偏向弱者，因女性在社會上是弱者，但這不能當作攻擊人的武器，如果我真的有發生這些事的話，必須提出證據。」 謝升竑表示，既然要分手了，她也有新的交往對象，希望大家可以好好過日子，也希望她可以幸福快樂，「不要再糾結我跟她之前的事情，她可能覺得之前很不愉快，但都過去了，為何要做不實指控，不知她的目的是什麼？」 謝升竑遭前女友P提告偷拍私密影像，永曜法律事務所合夥律師鄭旭閎則表示，《刑法》「妨害性隱私及不實性影像罪」立法目的是保護個人性自主與性私密資訊，避免在無同意下散布、製造、持有或合成性影像之情事，例如「偷拍」、「復仇式色情」或「AI深偽合成」等。這類犯罪構成要件，只要未經同意而拍攝、散布、傳播、販賣、或公開性影像，即屬違法，最重可處七年有期徒刑，部分行為（如未散布但製作）仍屬既遂，並不因「只是存檔沒傳」而免責，所以縱使行為人表示未有散布，但只要未經被害人同意，而有拍攝之行為，自然仍會成立本罪。 鄭旭閎表示，社會大眾勿心存僥倖，數位時代一旦影像外洩，將造成無法挽回的傷害。無論是報復、惡作劇或錯誤理解「開玩笑」，皆可能構成重罪，毀人前程亦害己一生，應尊重他人身體自主與隱私，切勿以身試法。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
