導致哈瑪斯2023攻擊成因 以政府決設獨立調委會

（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列政府

決定，針對兩年多前哈瑪斯襲擊以國南部事件的前因後果，將成立獨立調查委員會究責。總理尼坦雅胡今天表贊成，並說成員組成不受政治影響，兼顧朝野平衡。

尼坦雅胡在一段影片聲明中表示：「今天，部長級立法事務委員會（Ministerial Committee for Legislation）已通過，將設立特別國家調查委員會，以調查2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊事件及其成因；成員組成將兼顧各方平衡。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「與外界說法正好相反，政治人物不會在委員會任職。成員組成將以平等為基礎：執政聯盟和反對派各占一半。」

反對陣營及許多以色列民眾一直呼籲，應就2023年哈瑪斯襲擊事件展開獨立調查。根據法新社統計官方數據，那場事件造成以色列1221人死亡。

根據民調，以色列逾7成民眾希望成立一個完全獨立於政府之外的國家調查委員會，類似過去調查國家重大政策失誤的機制。

1973年10月以阿戰爭之後，以色列曾經成立調查委員會究責，最後導致時任總理梅爾（Golda Meir）於1974年6月辭職。

以色列成立國家調查委員會一事，須由政府決定，其成員必須由最高法院院長任命。

不過，尼坦雅胡領導的聯合政府是以色列史上最右派之一，他近期曾指責法院具有政治偏見。

儘管反對派多次要求尼坦雅胡，應該承擔導致10月7日哈瑪斯攻擊事件的決策責任，但他從未就此承認負有責任。

目前，調查委員會是否正式成立，仍須國會表決通過。（編譯：紀錦玲）1141223