導航錯亂引車輛進農路陷農田 布袋員警即時救援脫困

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣警局布袋分局義竹聯合所所長蔡季龍、警員蔡欣哲，於日前執行深夜巡邏勤務時，接獲民眾報稱：車子陷入農田中，動彈不得，請求警方協助救援。

員警獲報後立即趕赴現場，發現居住於高雄市黃姓男子，送貨來嘉義後要返回高雄，行經義竹鄉東過村時，因當時深夜時段有些許濃霧，視線不佳，加上路況不熟，導航誤闖至東過村的農徑小路，發現道路愈來愈偏僻，驚覺不對勁欲倒車返回時，不慎陷入農田泥濘，無法動彈。時值深夜時段，且人生地不熟，不知所措，便請求警方協助。員警得知即刻協助聯絡鄰近拖吊車業者前來協助，在警民合作下，經過一番努力，終於成功將車輛拖離泥濘。

布袋警分局長林明韋表示：員警執勤時能秉持著「同理心」，對於民眾受困能適時給予關懷與協助，充分發揮為民服務精神，值得嘉勉！呼籲民眾，行車時務必注意前方視線及路況，小心駕駛，以避免事故發生。

圖：高雄市黃姓男子，送貨來嘉義後要返回高雄，行經義竹鄉東過村時，因當時深夜時段有些許濃霧，視線不佳，加上路況不熟，導航誤闖至東過村的農徑小路車陷農田中，布袋分局員警據報趕往現場並請來吊車協助脫困。（照片嘉義縣警局布袋分局提供）