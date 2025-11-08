導航一看命差點丟！萬華「百萬保母車」凌晨翻覆 5人連滾帶撞送醫急救

北市華中橋百萬保母車翻覆5人受傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

台北市萬華區華中橋8日凌晨驚傳一起嚴重車禍！1輛價值上百萬元的保母車，凌晨1時許行經華中橋時，因駕駛低頭查看導航短短幾秒，竟意外撞上分隔島、整車翻覆，車頭全毀車上5名乘客當場受困、多人受傷，所幸送醫後皆無生命危險。

警方指出，駕駛為29歲孫姓男子，當時開著保母車載著36歲的吳姓男子、24歲的曾姓女子、29歲的姚姓女子、29歲的林姓男子及44歲的楊姓男子，準備前往新店區朋友家中休息，沒想到行經華中橋中段時，孫男因查看導航而分神，保母車高速撞上分隔島後整台車失控翻覆，猛烈撞擊聲驚醒附近居民。

廣告 廣告

警消人員獲報趕到現場時，發現車體嚴重扭曲變形，保母車車頭幾乎全毀，碎片散落一地。救援人員立刻協助破壞車門救人，將受困乘客一一救出。據了解，孫男全身多處擦挫傷，吳姓男子與楊姓男子分別出現腰椎及大腿骨折，曾姓與姚姓女子也有頭部擦挫傷與頸椎扭傷，另有乘客出現腦部輕微出血與腳踝骨折等情況，所幸經送往雙和醫院及台大醫院急救後，皆無生命危險。

警方在現場除協助交通疏導外，也通知拖吊車到場清除車輛殘骸，並安排道路清潔，以防影響後續通行。初步研判肇事原因為「駕駛分心操作導航」，並無酒駕情形。

事故現場令人怵目驚心，目擊者直呼：「那聲音太大了！以為是爆炸！」警方呼籲，開車務必專心駕駛，即便是短暫查看導航，也可能釀成嚴重意外，提醒民眾行車前應設定好路線，切勿邊開車邊滑手機或看導航，安全才是回家的唯一捷徑。

