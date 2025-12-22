導遊警告：越南旅遊千萬不要「三人合影」聽完當地人解釋後：冷汗直流

國際中心／唐家興報導

前往越南旅遊，在拍照時有些禁忌一定要了解，才不會破壞遊興。（示意圖／翻攝自百度百科）

不少旅遊迷到越南玩，最愛留下合照當紀念，但當地卻流傳一句提醒：越南旅遊，千萬不要三人合照。看似無傷大雅的一張照片，在部分越南人眼中，卻可能象徵不吉利，甚至被認為會帶來「關係破裂」或「意外變數」，讓不少遊客當場愣住。

這項禁忌並非官方規定，而是深植民間的文化觀念，至今仍讓許多當地人寧可信其有。

【為什麼是三個人？越南人眼中的「不完整」】

在越南傳統觀念中，數字象徵非常重要。「三人合照」被認為暗藏不平衡，因為照片裡總會出現「兩人一組、另一人被排除」的心理暗示，象徵友情或關係中，終將有人被留下。

部分民間說法更直指，三人並肩拍照，常被聯想到「少一個人」的結局，被視為不祥預兆，因此能避免就避免。

據當地人說，這是祖宗傳下來的說法，三人合影時，中間的人被視為魂魄容易被帶走或招惹鬼魂。

【不只年輕人信，長輩與導遊也會阻止】

不少旅遊經驗分享提到，在越南拍照時，若正準備三人合影，當地長輩或導遊往往會立刻出聲提醒，甚至要求「多拉一個人」或「改成兩兩拍」。

在越南拍照時，若正準備三人合影，不妨改成「兩兩拍」。（圖／翻攝自百度百科）

對他們來說，這不是迷信玩笑，而是一種避諱風險的生活習慣，就像不在夜晚吹口哨、不隨意觸碰祭祀用品一樣，是長年流傳下來的文化直覺。

【真的會出事嗎？更多是心理與文化影響】

從理性角度來看，三人合照本身並不會直接帶來厄運，但文化禁忌的力量，往往來自心理層面。一旦拍完後遇到不順，照片就容易成為被聯想的「原因」，加深不安感。也因此，越南人多半選擇「寧可信其有」，避免讓旅程留下不舒服的記憶。

【觀光客該怎麼做？尊重比對錯更重要】

對旅人而言，這項禁忌沒有硬性規定，但若身在當地，尊重文化往往比爭論對錯更重要。想拍照時，多找一位路人、導遊，或乾脆分成兩張拍，都能化解尷尬，也讓同行者更安心。

畢竟，旅遊的目的不是挑戰禁忌，而是留下美好回憶。或許你不一定相信，但在越南，有些照片，當地人真的寧可不拍。

