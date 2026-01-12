小七也有神明加持好運商品 尾牙開運、學測考生必吃

【緯來新聞網】小七看準年節開運及本週末大學學測食飲需求，一年熱銷破億元、橫掃超商早餐市場的「阜杭豆漿飯糰」搶先換上節慶限定包裝，同時推出全新口味「里肌肉蛋紫米飯糰」，同時集結多款「開運小吃」貼上雲林西螺福興宮過爐加持的神明Q版貼紙，並且獨家和竹山土地公合作ibon新春預購小物，全面搶攻金馬年好運商機。

7-ELEVEN獨家攜手竹山土地公，ibon預購財氣雙向奔赴金馬年。（圖／7-ELEVEN提供）

2020年起7-ELEVEN攜手米其林必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」藉由規格化的生產製程，讓傳統早餐在超商24小時傳香，其美味祕訣則是獨家將傳統飯糰必備的酥脆油條以麵包條替代，解決油條微波後易軟化影響口感痛點、內餡微波後仍酥脆好吃，原料更來自三明治製作過程中「去邊」的土司，透過食材再利用減少浪費，打造新的供應鏈循環模式，商品上市半年迅速衝破億元業績，而在2025年光是一年就熱賣超過400萬顆，是超商加熱飯糰冠軍商品。

超商億元小吃傳奇「阜杭豆漿飯糰」全新口味上架。（圖／7-ELEVEN提供）

今年冬季7-ELEVEN再推新品「阜杭豆漿里肌肉蛋紫米飯糰」Q彈紫米混合糯米飯，紫米甜香，包裹蒜香醬燒里肌、香Q滷蛋、微辣蘿蔔乾，香甜脆酸菜，正宗台式靈魂豐富全新口味。為迎接農曆春節，新口味同步換上節慶限定包裝，象徵「馬上富有」的吉祥寓意，帶來開運祝福。



7-ELEVEN今年製作「福德正神」及「文昌帝君」兩款神明Q版祈福貼紙，開發團隊更特別到雲林西螺福興宮祭拜後將貼紙過爐加持，期望能將好運帶給消費者。

7-ELEVEN「阜杭豆漿飯糰」締造億元台式小吃傳奇。（圖／7-ELEVEN提供）

大學學測將於1月17日至19日舉行，7-ELEVEN大玩創意諧音梗，讓考生吃得飽足又能｢包中」、「狀元及第｣！像是「福圓號桂圓核桃起司包」、「蜜汁叉燒包」、「乾杯炭火燒肉包」貼上文昌帝君祈福貼紙，象徵「金榜題名、文運昌盛」；而「及第小籠湯包」、「及第豬肉熟水餃」、「及第植物肉水餃」在條碼處加入讓人會心一笑的吉祥小語，期望陪伴考生以好心情迎戰考試。

獨家和竹山土地公合作ibon新春預購小物。（圖／7-ELEVEN提供）

今年2月3日是農曆的尾牙。尾牙日吃刈包求好運！7-ELEVEN每年期間限定限量推出熱賣上萬個的「晶英滷肉刈包」強勢回歸！內餡由台南晶英酒店主廚指導，帶皮豬五花以秘製醬汁滷製，吃起來豐潤、不膩口，搭配爽脆酸菜，可依個人喜好撒上花生糖粉，包裝貼心不沾手設計食用時不沾手，更貼上福德正神祈福貼紙，祝福「尾牙吃刈包、錢財滿錢包」。



喜迎2026新年求財商機，7-ELEVEN即日起至2月15日止，於全台門市ibon開放預購「南投竹山土地公—開春納財添好運」以及「十二生肖招財印泥」系列周邊商品，宅配到府讓民眾免於奔波，也可輕鬆向神明祈求好運！竹山土地公是全台三大土地公廟之一，獨特的錢母與發財金文化深植人心，今年元旦更吸引高達10萬人搶拿馬年錢母，7-ELEVEN獨家攜手竹山土地公，推出可嵌入專屬錢母的「招財錢母寶座」，以及竹山土地公加持的「過爐開光招財貓」，民眾還可箱購「招財平安水」用作年節待客結緣，讓滿滿財氣雙向奔赴金馬年！

