小七獨家開賣杜拜巧克力調酒 推三麗鷗、統一獅聯名周邊超萌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【緯來新聞網】迎戰夏日高溫，7-ELEVEN自6月10日起至7月7日止，在全台門市啟動酷暑飲酒微醺聚會提案。今年結合7-ELEVEN高雄啤酒音樂節、棒球與國際足球賽事熱潮，推出一系列指定啤酒折扣與加價購活動，並針對Gen Z世代間流行的「社交飲酒文化」，引進多款風味調酒與水果酒新品，滿足消費者在聚會或特定社交場合的輕負擔娛樂性飲酒需求。

18禁盛夏小酌最開「醺」 7-ELEVEN國際啤酒節加價換炫彩啤酒燈箱。（圖／7-ELEVEN提供）

廣告 廣告

6月12日起將迎接4年一度的國際足球盛事與全民瘋棒球熱潮，7-ELEVEN也提前暖身推出相關的周邊商品，6月10日率先登場三麗鷗x統一獅聯名周邊新品、6月17日起國際足球賽事周邊商品皆可在門市進行預購，並於6月12日至7月20日將於指定3,000家7-ELEVEN門市OPEN!CHANNEL轉播26場國際足球賽事，邀請全民一起熱血看球賽、為選手加油！

三麗鷗x統一獅聯名周邊新品7-ELEVEN也能預購讓粉絲蒐藏。（圖／7-ELEVEN提供）

根據7-ELEVEN內部觀察，6月隨著溫度攀升，酒類銷售也隨之進入旺季，平均氣溫升高2度便能帶動相關類別銷量增加約2成。近年消費者因注重身材管理，開始偏好風味型酒精、水果系調酒及罐裝雞尾酒。為此，7-ELEVEN特別引進全台限量販售的「韓國杜拜巧克力風味Highball調酒」，將近期爆紅的杜拜巧克力與韓式米酒結合，打造甜點系調酒。此外，還有「韓國抹茶風味Highball調酒」，以及冷凍後可變身大人系冰沙的「韓國檸檬冰沙Highball調酒」與「韓國蜜桃冰沙Highball調酒」；更有全通路獨家販售、開罐可看到檸檬片浮起的「日本Asahi未來檸檬」系列。



因應年輕世代喜愛創意搭配，7-ELEVEN自今年5月起已於台北欣漢華與博源門市設立「調酒專區」，陳列逾10種網路話題調酒組合，方便消費者與超商冰塊杯、冰沙杯進行DIY搭配。消費者亦可選購獨家品牌思樂冰加入喜愛的小酒，以組合優惠價調出「大人的思樂冰」，今年夏天推薦「哈密瓜風味思樂冰搭配絕對伏特加覆盆莓」，享受專屬的微醺風味。

7-ELEVEN國際啤酒節，購買6件啤酒享折扣還可加價換購炫彩啤酒燈箱乙款。（圖／7-ELEVEN提供）

隨著4年一度的國際足球盛事與全民棒球熱潮將於6月12日接續登場，7-ELEVEN也將自6月12日至7月20日止，在指定3,000家門市的OPEN!CHANNEL轉播26場國際足球賽事。門市亦於6月10日起推出指定啤酒任選3件79折、6件77折的優惠，且購買任6件指定啤酒加價99元，即可換購炫彩啤酒燈箱乙款。

迎接4年一度的國際足球盛事與全民瘋棒球熱潮，7-ELEVEN也提前暖身推出相關的周邊商品。（圖／7-ELEVEN提供）

在活動方面，「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7月3日至7月5日舉辦。為提供最後購票優惠，7-ELEVEN自6月10日12:00起至6月23日止，開放OPENPOINT APP點數兌換門票活動，會員可用20點點數加價2,599元換購7月4日活動搖滾AB區門票，或以10點加價799元換購7月4日或7月5日的一般區門票。此外，凡購買超級搖滾區或搖滾AB區門票的觀眾，還可加購49元福利券以獲得限量藝人紀念T-Shirt與全藝人演出紀念海報。



★《緯來新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒 ★



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

更多緯來新聞網報導

金鐘60／鏟子超人曝花蓮慘況！金雲天生優勢變困擾「常閃到腰」

張凌赫活動意外！粉絲「喪屍化」狂撞門玻璃碎裂滿地 畫面曝光