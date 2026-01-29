小七開運福袋第二波又來了 Hello kitty、Dinotaeng、拉拉熊都有

【緯來新聞網】還沒買夠沒關係，超商7-ELEVEN為消費者準備特色走春禮，開運福袋第二波又來了！搶攻億元開運經濟，7-ELEVEN第一波福袋推出於130款豐富品項，實銷率已達9成，帶動整體業績成長逾2成。因應今年年節放假較晚，首度於年前再推出第二波開運福袋，集結7大肖像、14款499元的實惠組合，讓民眾走春送禮又多了新選擇，搭配2月11日至16日推出的全店消費優惠消費滿額折上折再抽購物金，讓消費者開春購物「馬上有錢」，預計帶動相關類別業績成長逾2成。

7-ELEVEN第二波14款開運福袋攜手7大超萌IP肖像 2月11日起限量開賣。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN表示，此次第一波開運福袋攜手10大話題肖像與10大生活精品品牌推出逾130款福袋，目前實銷率已達9成，其中更發現因天冷帶動石墨稀被、Bmxmao冷暖兩用霧化扇等商品結構熱銷，其次為實用型小家電滑輪推車、氣炸鍋等。今年更首度加碼推出第二波開運福袋，攜手Hello kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼、SNOOPY、OLAF推出「絨毛托特包」、「雙隔層帆布袋」等2種不同組合的14款499元開運福袋，福袋內除了內附價值360元零食飲料組，更包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券外，更搭上時下流行的招牌小燈箱，隨袋附贈7-ELEVEN復古燈箱1個(共5款)與開運福袋發財金卡，最高有機會獲得168元購物金。

每款福袋內皆附復古7-ELEVEN燈箱隨機一個。（圖／7-ELEVEN提供）

除了有更豐富的走春送禮選擇外，自2月11日起至2月16日止7-ELEVEN推出「金馬開運迎財神」全店消費優惠活動，購買指定類別商品滿222元立折20元，滿額再送眾多好禮與抽最高168元購物金，今年更首度加碼於2月11日至2月22日期間，uniopen會員任一日使用7-ELEVEN APP至門市進行打卡並分享至個人社群平台，並於門市消費發票金額1元以上，就可獲得飲品買一送一條碼，累計7天完成打卡/分享/消費任務再送102點OPENPOINT點數並參與1兩黃金抽獎。

主推牡蠣寶寶招牌造型周邊。（圖／7-ELEVEN提供）

牡蠣寶寶出自迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》裡故事片段的一群可愛的寶寶。（圖／7-ELEVEN提供）

迎新年，7-ELEVEN同步推薦超可愛的迪士尼開運小物，1月28日起人氣「迪士尼牡蠣寶寶系列周邊」全店精品集點登場。出自迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》裡故事片段的一群可愛牡蠣寶寶，因為戴著可愛帽子，常常因為害羞躲進紫色貝殼裡，天真呆萌的樣子意外擄獲一群粉絲，近年成為新的周邊商品新寵兒。7-ELEVEN掌握療癒肖像商機，推出逾41款系列周邊，主推牡蠣寶寶招牌造型燈、造型頭套、造型抱枕、膳魔師保溫瓶、安全帽、底片相機及花邊彎把折傘，價格從149元到1599元不等，除了牡蠣寶寶以外更有牡蠣奶奶造型，陪伴療癒學生、上班族的日常生活。

小白車車造型絨毛擺飾。（圖／7-ELEVEN提供）

金毛花襯衫拉伸吊飾。（圖／7-ELEVEN提供）

