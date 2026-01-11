小三不倫人夫停車場激吻！鹹濕對話曝 法院判賠20萬

女子明知同事為人夫仍頻傳曖昧訊息，並在旅館停車場牽手、擁抱、親吻。（示意圖／Pixabay）





台北一名女子明知同事已有婚姻，仍長期以通訊軟體傳送露骨訊息，並與人夫在旅館停車場出現牽手、擁抱、親吻等親密行為。正宮發現後提告求償，法院審理認定，小三行為已逾越一般社交分際，構成侵害配偶權，判決須賠償正宮20萬元精神慰撫金。

判決指出，人妻與丈夫婚姻關係仍存續期間，小三與人夫為同事關係，卻在數月內頻繁聯繫，不僅每日多次通話，時間橫跨白天至深夜，訊息內容更充斥「寶貝」、「我愛你」、「我每天都想吃你，怎麼有人可以帥成這樣，我的寶貝好愛喔」等親密字句，顯然已非單純同事互動。法院認為，相關對話已足以動搖婚姻信賴基礎，對正宮造成精神痛苦。

停車場牽手擁吻成證據

除了文字往來，正宮另提出影像證據，證明小三與人夫曾在旅館停車場牽手、擁抱及親吻。法院指出，即便未能證實雙方曾發生性行為，但上述親密互動已明顯超越一般男女社交界線，足以認定侵權事實成立。至於正宮指控雙方曾在旅館發生性行為部分，因證據不足，未獲採信。

正宮主張，小三行為嚴重破壞家庭圓滿，請求60萬元賠償。但法院綜合侵害情節、正宮所受精神痛苦程度及雙方經濟狀況後，認為請求金額過高，酌減判賠20萬元為適當，全案仍可上訴。

