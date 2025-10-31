小三不爽腥夫去酒店找小四 持強酸猛潑釀毀容！確定關8年8月

邱姓女子不滿男友愛上酒店，持硫酸猛潑造成毀容，確定入獄8年8月。示意圖與本案無關

台中一名邱姓女子與謝姓人夫外遇同居，她自己身為小三，卻不滿對方愛上酒店找小四小五，2022年3月29日晚間11點持強酸往謝男頭部、臉部潑灑，造成面部嚴重毀容，全案上訴到三審，最高法院今日駁回，維持一審8年8月徒刑，全案定讞。

2022年3月29日晚間11點，對謝男積怨已久的邱女將強酸藏於身內，埋伏在住處外的停車場等待謝男出現，等到隔日凌晨2點，謝男搭計程車現身，邱女隨即將強酸朝其頭部、臉部猛然一潑，隨後移到謝男身後從頭部淋下。

廣告 廣告

謝男身體、臉部都遭強酸嚴重腐蝕，雙眼、頭頸、前後軀幹、雙手及左腿等全身29%3至4度化學性灼傷，治療後仍有疤痕增生，臉、頸、雙上肢及鼻翼嚴重變形、雙下眼瞼外翻、角膜混濁等重大難治重傷。

邱女到案後否認犯行，辯稱當天只是要回去搬東西，謝男醉醺醺回來，她扶著他上樓，謝男抓住她問要幹什麼，邱女一心掙脫，從包包拿出瓶子敲他的手，瓶裡的液體潑灑出來，謝男鬆手後她就跑了。

邱女還說，她沒有傷害謝的意思，否則就不會返回現場和醫護一起幫謝清理傷口，還駕車跟去醫院，邱女律師則稱，邱女從事殯葬業，潑灑的液體是工作購買的卸除液，不知道裡面是強酸，因此才沒有戴手套等防護措施，進而導致雙手受傷。

法院一審認定，邱女因不滿謝男常上酒店，竟採取激烈手段導致對方毀容，情節非輕，犯後又始終否認，不見悔意，至今也未與對方達成和解賠償，依家暴重傷害罪判邱女8年8月，全案上訴三審後遭 到駁回，全案定讞。



回到原文

更多鏡報報導

王鴻薇前助理爆索賄提告妨害名譽 北檢傳喚律師柯晨晧作證

直播節目控三立「毀人家庭」遭告誹謗！朱凱翔、李孝亮獲不起訴

一輩子就這樣！桃園客運司機怒毆高中生十多拳鼻骨斷裂 檢火速起訴求重刑