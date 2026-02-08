小三偷吃不甘心賠15萬！告人夫應「對半分」 遭法官駁回

基隆一名女子與人夫發展婚外情，遭法院判賠15萬元，事後提起訴訟要求人夫應負擔一半的賠償金。（示意圖／翻攝自Pexel）





基隆一名女子小花（化名）與人夫阿宇（化名）發展婚外情，遭法院判應賠正宮莉莉（化名）15萬元，小花不甘獨自買單，事後提起訴訟要求阿宇應負擔一半的賠償金，遭到基隆地方法院駁回。

小三主張共同侵權求分攤

判決書指出，莉莉得知小花與阿宇婚外情後，於2025年3月30日離婚，小花於同年11月付清15萬3715元後，主張與阿宇屬於「共同侵權行為人」，依據民法連帶債務之規定，認為阿宇應分擔其中一半、約7萬6857元的金額。

不過法院調查發現，阿宇已和莉莉達成和解並承諾賠償80萬元，且已於1月20日全數付清。莉莉身為債權人，有權利選擇向連帶債務人中的一人或全體請求賠償，由於莉莉在前案中明確表示僅針對小花個人的行為請求賠償，且該15萬元的判決金額是法院考量小花資力與侵害程度後所定，屬於債權人對特定債務人的「一部請求」，並非針對整體連帶債務的全部索賠。

法院經審理，連帶債務人若要向另一方求償，前提必須是自己的清償行為導致對方也跟著免除對債權人的責任。，最終駁回小花全部訴求及假執行聲請，並須負擔本案1500元裁判費，全案仍可上訴。

