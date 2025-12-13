小三傳滾床照還「侵門踏戶」叫囂 人妻火大提告獲賠40萬

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一名人妻抓包先生與「小三」有婚外情，要求「小三」切結不再與先生交往，未料，｢小三」竟變本加厲，不僅與先生自拍同床共枕裸睡照，並傳她的私密照和騷擾、恐嚇文字，還「侵門踏戶」跑到她住處拍門叫囂，多次半夜打電話給她，及破壞住處門鎖，偷走雨衣，讓她忍無可忍提告先生與小三侵害配偶權，並求償120萬。基隆地院判決2人應連帶賠償人妻40萬。

人妻控訴，她與先生婚後育2名子女，去年發現先生與郭姓「小三」有婚外情，去年2月對2人下最後通牒，要求郭女簽切結書，允諾不再與先生往來，想不到，郭女仍繼續與先生交往，她在先生手機裡發現有郭女與先生同床共眠、全裸、滾床等自拍照片。

郭女得知後，竟傳她的私密照與小孩照及騷擾、恐嚇文字給她，還「侵門踏戶」跑到她住處拍門叫囂大喊，多次半夜打電話給她，破壞她住處門鎖，偷走她的雨衣，讓她忍無可忍，提告向2人求償120萬元精神慰撫金。

法院審理時，人夫並未到庭；郭女則解釋，原告的先生騙她說與原告感情不睦，已經分居，並在談離婚，後來她才知道被騙，因此罹患焦慮症及失眠，目前失業中，原告求償120萬元金額過高。

法官認為，從人妻提供人夫與郭女的裸照與2人LINE的對話內容，顯示郭女與人夫間有親密的互動往來，已逾越一般社會通念所認知的普通朋友社交往來行為，破壞人妻配偶權情節重大，判人夫與郭女應連帶賠償人妻40萬元精神慰撫金。

