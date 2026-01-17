小三傳訊「捧著咪咪」勾人夫！曾喊「被發現會很慘烈」 慘遭抓包下場曝

小三傳訊「捧著咪咪」勾人夫！曾喊「被發現會很慘烈」。（示意圖；freepik）

台北1名人夫與妻子結婚9年還有2個孩子，沒想到去年卻與另1名女子爆婚外情，雙方屢屢傳訊調情「捧著咪咪」，女方還傳澡堂裸照暗示，元配發現後火速與丈夫離婚，並提告女子侵害配偶權。

根據判決書，阿財（化名）是已婚2寶爸，2024年3月起卻與出軌小雪（化名）互稱「寶寶」「寶貝」還約見面，婚外情期間，儘管小雪知道阿財有老婆，仍展開甜蜜攻勢「我寶寶最重要了呀」「我好愛妳耶」「捧著咪咪」「我都覺得沒有妳我好難繼續生活下去」等。

傳裸照勾人夫 「捧著咪咪」暗示

不僅如此，小雪還曾傳澡堂男女裸照給阿財暗示，婚外情持續2個月左右才偶然被阿財老婆發現，元配火速在3天內與阿財離婚，並提告小雪求償100萬元精神賠償金。

小三辯解為何不被法院採信？

全案起訴後由士林地院審理，有關為何傳裸照給阿財，小雪只是網站新聞流傳照片，雙方只是互相調侃、打嘴砲來發洩壓力，並無逾越關係，甚至反控阿財元配未經同意取得相關對話紀錄，嚴重侵害阿財隱私權，不得作為證據使用。

不過法官認定，阿財元配取得關鍵對話紀錄未逾越比例原則，得做為證據使用，而小雪明知對方是有婦之夫還有孩子，竟逾越界線干擾對方婚姻，甚至導致阿財夫妻離婚，判處賠償80萬元為適當，而因阿財元配不向前夫求償，因此小雪須賠償40萬。

怕被發現？ 小三擔憂成真了

值得一提的是，2人也曾擔心東窗事發，小雪嬌喊「我就會怕妳再度被發現會很慘烈」阿財開玩笑「那我們還是別在一起了對吧」，嚇得小雪趕緊緩頰：「也不是這樣說啦」「幹嘛這樣矯枉過正」，沒想到最後竟一語成讖。

