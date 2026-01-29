小三傳「我被撐開了」、「還是一樣粗」 元配怒告下場出爐

台中人夫和女同事婚外情，還互傳「身上的草莓害羞嗎」、「被撐開了，痛痛的…」，台中地院判賠40萬元。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫阿志(化名)和同事小芸(化名)發生婚外情，妻子「小芬(化名)」在兩人離婚後接到阿志、小芸要一起去柬埔寨的機票通知，才知兩人有染，怒告侵害配偶權求償160萬，阿志、小芸否認，辯稱兩人僅是正常男女往來，不過法官發現兩人對話有「身上的草莓害羞嗎」、「被撐開了，痛痛的…」，明顯已逾越男女間正常交往關係，判決兩人應連帶賠償40萬元。

判決指出，人妻「小芬」和先生「阿志」2017年2月結婚，婚後並生下3個小孩，阿志卻在2023年3月12日要求小芬簽字離婚，沒想到3月18日手機卻接到先生要和公司同事「小芸」一起到柬埔寨的機票訊息，經質問後阿志離家，且不再支付未成年子女生活費，經朋友告知才知兩人早有婚外情，小芬不滿兩人造成她身心受創，提告侵害配偶權，並向兩人連帶求償160萬元。

台中地院審理時，阿志辯稱，兩人婚姻關係早在2022年間就出現重大裂痕，指控小芬限制他人身自由，強行干涉私人生活，強調前往柬埔寨是公司安排的考察任務，並非私人旅遊，與同事小芸僅是正常友人關係，從未有任何踰矩或不當行為，相關的對話紀錄和照片都是偽造。

小芸則辯稱，前往柬埔寨是公司公開行程，兩人並無逾越一般男女正常交往的行為，並說2022年和阿志認識時，阿志告知和太太已經離婚，只是還有共同扶養小孩，並不知道他還有婚姻關係。

不過法官發現，兩人的通訊對話紀錄，阿志傳「還是會吻妳但草莓會記得要種得深一點」、「想去找妳親一個」、「身上的草莓害羞嗎」；小芸更傳訊「被撐開了，痛痛的……」，阿志回覆「Sorry，是不是太粗魯了……。對不起，我下次會溫柔一點」，小芸又回：「無論如何還是一樣粗」，阿志甚至還傳其全裸的全身(露出生殖器)照片給小芸，明顯已逾越男女間正常交往關係。

且小芸辯稱不知阿志有婚姻關係，但法官發現，小芸曾詢問阿志，「你婚後才在台中的嗎？」，阿志另曾傳送「睡我跟『小芬』的床，妳會不開心嗎」，由此可知小芸早知阿志為有配偶的人，審酌雙方學經歷、身分、地位、經濟狀況，判決阿志、小芸連帶賠償40萬元，可上訴。

