小三勾人夫「願做外面的女人」 拒分手嗆正宮：把我抓去關啊

小三被發現婚外情後拒絕分手。（示意圖／翻攝自Pexels）





桃園一名人夫阿龍（化名）透過手機遊戲結識女子小音（化名），兩人發展出婚外情並有多次性行為。小音甚至在不倫曝光後以死相逼，拒絕與阿龍分手。桃園地院審理後，判小音須賠償正宮30萬元。

判決書指出，阿龍與小音在2023年因手遊結識，並從同年開始以每月1到2次頻率於摩鐵發生性行為。與阿龍結縭超過30年的正宮直到隔年6月，才經由阿龍手機察覺遭到背叛；未料小音在事件曝光後，不僅拒絕阿龍的分手要求，還企圖以自傷挽留感情。

對話記錄顯示，阿龍與小音在不倫曝光後，對話從甜蜜的「老公」、「老婆」、「愛老虎油」、「我愛你」、「願做外面的女人」，變成「把我抓去關啊，要告去告啊」、「沒有你會死」、「我敢割第一次就敢割第二次」，小音尤其不滿已經當阿公的阿龍「你一直都是選擇她（正宮），你從來都不曾選擇我，也不屬於我」。

小音遭提告後，一改原先強行挽留阿龍態度，表示從未與阿龍發生性行為，也在發現對方有家室後分手。但法官審酌兩人通訊軟體的對話紀錄、親密照，以及阿龍坦承兩人有多次性行為後，認定小音侵害配偶權，再考量雙方各項條件，將正宮求償的60萬元判須30萬元為妥當。可上訴。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

