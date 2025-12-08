小三勾引人夫還挑釁正宮 安歆澐揭尪出軌還家暴

安歆澐爆婚變後上節目分享婚姻狀況。（翻攝自臉書）

安歆澐日前才剛爆婚變，近日上東森《小姐不熙娣》錄影透露，丈夫與小三是在一次家庭露營聚會中認識，兩人第一天就「出事」，她卻完全蒙在鼓裡。一開始只覺得丈夫行為詭異，會特地去探某位朋友的班，甚至「提前知道」小三車子出沒地點，讓她警鈴大響。直到某天半夜，她拿丈夫的手機看孩子照片時，螢幕突然跳出小三的曖昧訊息：「你在幹嘛？」她瞬間心碎，點開對話一看，才發現兩人不僅互傳火辣情話，還一起挑情趣內衣！

安歆澐崩潰表示：「自己像被電擊一樣，撕心裂肺。」她當場叫醒熟睡的丈夫質問：「到底是怎麼搭上的？」丈夫竟厚顏無恥地回答：「是她先撩我的。」還爆出小三曾大膽對男方說：「就算你有家庭、有小孩，也不是不能怎樣啊。」兩人甚至在廁所就搞起來，薔薔聽到氣炸，大喊：「好噁喔，我要吐了啦！」

更誇張的是，這名第三者自己也有家庭。安歆澐指出，雙方夫妻曾約在公園談判，她當面質問小三：「你們是真愛？還是怎樣？不是說不要再聯絡了？」結果小三竟囂張回嗆：「怎樣，我就是打給他啊！我就是喜歡他啊！」安歆澐為挽救婚姻，多次想與前夫溝通，但最終換來的卻是家暴，她更曾被前夫勒到昏厥。公開傷勢照片後，全場震驚，主持人Sandy（吳姍儒）看到也當場心疼落淚。

安歆澐感性表示：「還好最後有人發現我需要幫助。」眾人暖喊：「妳真的很勇敢。」她也呼籲所有女性：「千萬不要忽略身為正宮的第六感！」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

