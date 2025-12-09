小三包養小鮮肉 為愛刺青、生子卻分手

洛杉磯地區富人圈，有些年長華人女性支付高薪聘請年輕男友來陪伴，這些華人女性當中有些人在中國有家庭、丈夫，有些人自己也沒有名分，是被富豪包養的「小三」，但富豪大部分時間住在中國，她們定居他鄉、長期獨守空房，以包養「小鮮肉」的特有方式尋求身體、情感慰藉。

律師劉龍珠接手的案例中，包養一名華女的富豪長期住在中國，該女子不甘寂寞，高價聘請「小鮮肉」服務，相處一段時間後，她對這名年輕男子動真情，並在身上為愛刺青，刻上對方名字。

廣告 廣告

劉龍珠表示，該當事人後來懷上孩子，希望用孩子留住年輕男，但最後兩人還是大打出手，走上分手。期間，女子求助律所，試圖告這名男子，她認為兩人一直以夫妻名義長期居住，已構成事實婚姻，男子應承擔丈夫的法律責任。但劉龍珠指出，加州不承認事實婚姻，即便雙方同居多年、並育有子女，也不構成事實婚姻。「這起案例中，受到最大傷害的是他們的孩子。在以金錢維繫的複雜男女關係中，悲劇一開始就已經鑄成」。

類似案件在洛杉磯地區並不少見，律師表示，此類事件比較隱祕，因為中國很多有錢男人包養情婦，「不只一個小三，還有小四、小五。」劉龍珠分析，這些富有男子有身分地位，要面子，即便東窗事發，也不會對外張揚，生怕丟臉。富豪們往往選擇斷了情人的經濟來源，「他們無法容忍妳拿我的錢，還去外面包養別的男人，不過雙方並不會撕破臉，因為男方怕丟臉，女方沒有社會地位，也不在乎」。

劉龍珠補充，從人性角度說，這些女子可能為尋找心理補償，「越是之前被包養的女子，她們就想再包養個年輕男子，像是角色互換。」此外，有些包養「小鮮肉」的當事人，是有婚姻的人妻，丈夫在中國有錢有勢，雙方複雜的金錢、情感關係，導致糾紛不斷。

更多世界日報報導

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理