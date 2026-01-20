小三和大亨生4胎沒結婚突回香港！正宮飛英國怕狹路相見

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華近年跟安以軒的先生陳榮煉都因開設賭場等罪名遭捕，而周焯華過去最知名的事蹟就是周旋在混血小三Mandy Lieu與正宮陳慧玲之間，他與Mandy Lieu生下4個孩子最後未結婚，周焯華還給了3億分手費。近日，港媒報導，Mandy Lieu低調現身香港街頭，身材仍維持相當性感，不像4寶媽，好巧不巧，陳慧玲近日到英國參加孩子的畢業典禮，避免了狹路相逢的戲碼。

40歲的Mandy Lieu演出過《痞子英雄2：黎明再起》，早年她公開與陳柏霖交往，兩人2008年認戀、2011年分手，2014年Mandy Lieu因拍電影與已婚的周焯華傳出緋聞，兩人還被拍到世紀牽手，讓陳慧玲一度心死求離婚，而周焯華最後選擇維持和正宮的婚姻，2019年給了約3億分手費，讓Mandy Lieu在英國繼續過優渥生活，近年還傳出Mandy Lieu轉型為知性作家，有意洗去過去形象。

據《香港01》報導，最近有讀者直擊Mandy Lieu打扮成熟出現在九龍灣，上半身穿了黑色西裝外套，下半身穿了黑色絲襪和黑色長靴，一頭黑直髮自然放下，下顎線明顯，過去名模氣場依舊。另有媒體報導，去年10月Mandy Lieu傳出低價出售她和周焯華的珒然豪宅，以幫忙周焯華還債務與罰金，這次回到香港不知是否是處理相關的房產問題。

此外，先前讓周焯華說出「只有一個周太」挽回成功的正宮妻子陳慧玲，近日和繼子周柏豪到英國，出席周焯華和陳慧玲所生的大女兒周梓潼（Virginia）的碩士畢業典禮，可見周梓潼風光從倫敦國王學院（King's College London）獲得臨床心理治療理學碩士學位畢業，還是最高等級「Pass with Distinction」，讓陳慧玲非常驕傲，誇獎女兒又美又優秀。

