小三懷孕可以「逼嫁豪門」？ 內行人曝正宮都是這2類人

許多言情小說常見的「懷孕逼婚豪門男」戲碼，在現實中真的行得通嗎？一名女網友發文分享自己曾經在高檔月子中心工作的經驗，她分析「大多數男生都會想跟漂亮的女生玩，但要結婚時卻會變得很理性」，她也直言，「背景普通，靠臉或懷孕上位的是不到一成的極少數」，許多上位失敗的女生，最後變成月領最低撫養費的單親媽媽，她表示「有腦的人都知道這樣虧到爆炸」。

原PO表示，自己曾經在一個月價格高達60-100萬元的超高檔月子中心任職，發現豪門家庭的正宮9成以上都是娘家很有背景，或女生本身也是企業強人，「沒家世背景的真愛上位」是非常少數的。她也提到，這種高檔月子中心偶爾會有小三來生小孩，但正宮會管男方，所以小三通常是自己生完自己坐月子。

原PO也提及，她過去曾在婦產科任職，看過很多女生認為可以用懷孕來綁架有錢的男生逼婚，但理想跟現實差距還是很大，她至少看過4個這樣做的女生，但幾乎都變成月領1萬2到2萬撫養費的單親媽媽，甚至還有男方付款不到半年直接協商，小孩全權交給女方，以後不聯絡，也不需要小孩將來的孝敬，真正上位成功的少之又少，原PO直言「有腦的人都知道這樣虧到爆炸」。

原PO認為，女生自己還是要有腦、身上也有要有錢，只有外表沒有腦很容易變成別人的玩具，更不要談綁住男人了。貼文引起網友兩派熱議，有人認為「我覺得分析的很好，給那些女生指引方向，只能自己努力當豪門別只想著嫁豪門」，另一派網友認為原PO的價值觀已經偏向「認同小三」了。也有人認真分析，認為父母精明的富二代男性或白手起家的富一代都不是能隨便綁住的，真正最好的翻身方式還是好好經營自己。

