小三數學考「1897-392」最接近多少？家長怨：孩子選「1500」怎會錯





嘉義一所國小的三年級數學考題近日引爆討論，一題「1897－392」的估算題讓家長、老師與網友三方熱烈交鋒，家長困惑：「題目明明寫『最接近正確答案』，怎麼還要通靈知道考『整千』？」貼文更是在網路上掀起一片討論。

孩子估算 1500 卻被打錯？

家長在臉書社團發文指出，期中考中有一題問：「1897－392最接近哪個選項？」四個選項分別為1800、1700、1600、1500，而孩子依照平時練習的方式，以百位數估算成「1900－400＝1500」，也確為最貼近真實答案的選項，沒想到這個答案竟被老師畫上錯誤，讓家長第一時間相當錯愕。

而任課老師解釋，出題的目的在於檢核學生對課本中「整千概念」的掌握，因此1897要「進位到2000」再減去392估成約400，所以2000減400等於1600才符合課程重點。

老師回應家長。圖片來源：FB@爆怨2公社

家長反問：題目不清楚才會造成誤導

家長表示，若題目明訂要「整千估算」，或選項皆為整千，學生怎麼算都不會有爭議，「但這題是四位數減三位數，選項又差100，明明就是百位估算邏輯」。

他更舉例，若題目改成「1997－392」，因更接近2000，選1600才合理：「但現在這題就是設計不夠精準」。

圖片來源：FB@爆怨2公社

網友看法各不相同

貼文曝光後，大批網友搖頭表示題目本身就不夠嚴謹，留言狠酸：「出這種會誤導的答案還硬拗真的很難看.....」、「當我會通靈看出來要近似千還是百啊」、「老師不會出題，答案應該要能明顯區分」、「老師出這種爭議題目，實在需要好好檢討」、「這就是我每次教兒子數學都很擔心的原因」。

但也有網友持不同意見，表示：「不過老師的邏輯是四位數和三位數的估算 所以1897=2000、392=400，這樣來說也說得過」、「概念：『同類型』找出『同性質』4位數跟3位數當然分開取整，不覺得哪裡有問題」、「都說是『整千』了，1900還有900當然就不是『整千』了，所以是2000沒問題，1897要當成1900只能算「整數」。這樣子理解就沒什麼問題了」，那大家覺得哪個選項才對呢？

