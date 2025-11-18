小三數學考「1897－392」最接近選項 孩答1500被打錯！老師：是1600

國小數學題目引發爭議。（圖／翻攝自臉書，爆怨2公社）

近日有家長抱怨，小三期中考數學試卷中有道題目，問「1897－392」哪個選項最接近正確答案，分別是1800、1700、1600、1500，小孩選1500被判錯；任課老師解釋1897接近2000，因此堅持2000－400＝1600為正解，讓人感到一頭霧水。話題引發討論，不少網友直言「出這種會誤導的答案還硬拗真的很難看」。

家長在臉書社團「爆怨2公社」發文，嘉義某國小三年級第一次期中考數學試題中，有一題問「1897－392」哪個選項最接近正確答案，「四個答案選項都是『幾千幾百』，理所當然就是估算到『百位數』，也就是1900－400＝1500，事實上1500也是最接近正確答案。但是任課老師解釋1897接近2000，因此堅持2000－400＝1600為正解」。

家長表示，學校課本教的是四位數加減四位數，答案選項也都是「整千」，估算到千位再來計算沒有問題，「不過這題是四位數減三位數，答案選項都是『幾千幾百』，應該全部都估算到百位來計算，怎麼可以四位數的估算到千位，三位數的估算到百位，然後再來合併計算呢？」

原PO認為，題目沒說要用大約來算，只問哪個「最接近」正確答案，選項裡有1500，就不該選1600，若把題目改為「1997－392」，最接近選1600就不會有爭議。貼文曝光後，不少網友留言「老師不會當就不要當，當我會通靈看出來要近似千還是百啊」、「出這種會誤導的答案還硬拗真的很難看」、「老師出這種爭議題目，實在需要好好檢討」。

