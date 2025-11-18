小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

生活中心／朱祖儀報導

小孩答1500被扣分，讓家長不解。（圖／翻攝自爆怨2公社）

數學是不少學生最害怕的科目，有時候光是考題就讓人看了霧煞煞！一名家長最近抱怨，嘉義有國小三年級的數學題，問「1897-392」的答案接近哪個數字，小孩答1500卻被扣分，老師堅持答案是1600，讓他無法認同，只好將考題PO上網。

一名網友在臉書「爆怨2公社」發文透露，最近看小孩的期中數學考卷，第三題問「1897-392」哪個選項最接近正確答案，由於選項各自相差100，因此小孩估算也到百位數「1900-400=1500」，1500也確實最接近正確答案。

不過這答案卻被扣分，老師解釋，因為出題要考的觀念是課本「整千概念」，所以應該以「2000-400」為正解。但這名家長仍無法理解，認為學校要教四位數相減，若答案選項都是千位數就沒問題，但題目是四位數減三位數，選項也各差100，應該要估算到百位數，如果題目改成「1997-392」，選1600才不會有爭議。

老師回應要考「整千」概念。（圖／翻攝自爆怨2公社）

家長曬出課本範例題。（圖／翻攝自爆怨2公社）

不少人也看傻表示，「題目有瑕疵，既然是要整千估算，就不該出這樣有爭議的題目」、「要考整千概念，選項就不該用百為區間」、「出題有問題，依課本應該要出1987才對，不然就是選項不該有1500」、「題目不夠嚴謹才會出現爭議，這題應該3和4都給分」、「整千應該都要整千，後面老師出的百位數離1000有大差距，課本的整千都是千位數為主，老師題目有誤。」



