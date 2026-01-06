小三是同鄉！悲情越配幫尪養…「出錢租屋」變炮房 正宮求償結果曝

記者羅欣怡／新竹報導

越南籍人妻發現丈夫外遇，小三竟也是越南同鄉。（示意圖）／pixabay

來自越南的小美（化名）11年前嫁來台灣，原以為找到幸福，但同鄉的小玉（化名）卻勾搭上丈夫阿力（化名），阿力甚至拋家棄子，還向小美拿錢養小三。小美氣不過憤而求償30萬元。新竹地院竹北簡易庭法官日前審理之後，判小玉應賠償25萬元。

判決書指出，小美2014年嫁來台灣，婚後育有一子，原本家庭生活美滿，但阿力在2年前認識同為越南人的小玉，兩人進而交往、同居，阿力甚至還替小玉租了一間房，開銷卻要小美支付，小美賺錢要養家還要替丈夫養小三，內心痛苦不堪，因此向小玉提告求償30萬元。

小玉辯稱，知道阿力已婚，租屋處是阿力協助承租，讓她和弟弟一起居住，阿力也會來過夜，兩人曾發生4、5次性行為，但現在已經沒有交往，她也沒有錢可以賠償。

法官審酌，小玉的行為顯然已經侵害到小美的婚姻關係，考量到雙方的身分、地位、經濟情況等因素，最終判小玉應賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。

