小三絕技人夫讚「練過舌頭嗎」 下功夫裝受害人遭法官打臉

竹科女與人夫展開婚外情，兩人會趁著上班前、下班後私會，而人夫對小三舌功相當滿意，問劉女「你有訓練過舌頭嗎」。示意圖／翻攝自Pixabay

竹科一名劉姓女子與林姓人夫展開婚外情，兩人會趁著上班前、下班後偷情，多次在車上、住家及旅館大戰，而人夫對小三舌功相當滿意，問劉女「你有訓練過舌頭嗎」。而正宮王女發現兩人煽情的對話，才發現這段姦情，丈夫雖然認錯承諾斷絕來往，卻沒想只是表面功夫，背地裡還和小三保持關係，讓她憤而提告。調查發現，小三為了應對官司，研讀判決書，把自己塑造成感情被騙的受害者，所幸被法官識破認定「毫無悔意」判賠60萬元。

根據判決書，王姓妻子在2023年11月發現丈夫和小三的煽情對話，如小三向人夫表達愛意，如「愛你，再怎麼漂亮都只屬於你」、「下次去買漂亮的內衣繼續讓你望梅止渴」、「想取悅你，使出了極致的手段」，而人夫對小三的舌功非常滿意，不禁問劉女「你有訓練過舌頭嘛」。林男面對妻子的質問，希望她能再給機會，並會與小三斷絕往來。

卻沒想，丈夫的承諾只是一場空，妻子在隔年9月，發現兩人改用Discord聯繫互吐情話，更常於上班前、下班後時間相約在停車場私會。丈夫又被發現後，便安撫妻子，寫下悔過書，並坦承第1次發生性關係的地點，是利用中午休息時間在交大附近旅館，妻子搬離家後，兩人便多在家中激戰，固定約每週三下班後見面，所以發生性關係的頻率約每週1次，總共約30次，有時中午在車內見面，劉女會幫他口交。兩人種種的行為，明顯是逾越普通朋友的不正當往來。

劉女被告上法庭後，坦承與林男之間的對話屬實，對王妻造成的傷害感到抱歉，也感同身受。但她表示，這段關係是人夫主動接近，也向她承諾會與正宮離婚，自己是在林男反覆以不實承諾予以哄騙、欺瞞之情況下，維持雙方關係，因為承受情感上長期的不確定性，精神飽受折磨，已嚴重影響其日常生活及身心健康。不過，法官發現劉女曾研究過判決書，指導人夫如何對付妻子，「我是想到時候我律師也不請了，我自己寫就好，把過去五年的判決書看完就可以寫了，笑死，省30萬。」

新竹地院審理後認為，種種證據顯示劉女明知林男有配偶，卻不顧王妻的提醒，還謊稱遭人夫欺騙，設立受害的人設，顯然毫無悔意，判她賠償60萬元，全案仍可上訴。



