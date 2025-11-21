小三考題「1897－392」接近什麼數？眾人「答1500」秒錯

小學三年級的數學題，家長質疑考題設計有誤。（圖／東森新聞）





小學三年級的數學題有多難？家長抱怨，要學生判斷「1897－392」會最接近哪個答案，不少人直接都是1500，不過卻被告知答錯，讓家長非常傻眼。

實際街訪，幾乎所有人的答案都是1500，不過都答錯。

民眾：「對啊，差5塊，然後這個差100多，在學概數吧。」

民眾：「我覺得要算1500，因為它確實比較接近1500。」

老師說明題目考點。（圖／東森新聞）

沒錯，大家都想問為什麼，但小學生可能比你更想知道。因為這個題目，來自某國小三年級的考題，學生選擇1500被老師挑錯圈起來，也讓家長很納悶。

最後乾脆寫紙條給老師詢問，結果老師回覆，因為要考的觀念是「整千概念」，所以得用「2000－400」，答案要選1600。

民眾：「你出題的時候，就是前提概要要說明，你要以什麼樣的概念，下去算這一題，而不是像我們直接認為直覺式的，就是『1897－392』。」

民眾：「沒有那麼符合現況吧，可能就是有點，為考試而考試那種感覺，可能符合教科書的答案。」

不少人說，若真的要考概念問題，題目就得要說清楚，或是將1897改成1997。

數學老師林明揚（非當事出題老師）表示：「如果它這個題目就是很陽春的，就直接是1897減392，那答案絕對是1500那個選項；如果它有交代整千，那就沒問題，但兩個都要接近整千，還是說一個接近整千，像這個題目就等於說，前後配套不夠完備。」

畢竟考的是概念題，若沒有說清楚，要用哪個邏輯算，恐怕都能自行解答。未來再出現類似考題，可能答案又會是別的選項，防止學生搞混，考題設計似乎得再重新調整。

