小三花幼貓左眼重傷搶救成功 準備迎接幸福新家

(記者謝政儒新北報導)近日在大台北農產品集散地，一隻年紀還很小的小三花幼貓被發現左眼嚴重受傷，看起來既虛弱又害怕，新北市動保處接獲通報後立刻趕往救援，並將牠送到毛寶貝醫療中心進行治療，經過一段時間的細心照護，小貓的身體已逐漸恢復，現在不僅精神狀況變好，也已完成驅蟲及疫苗施打，目前在五股動物之家，準備好迎接下一段幸福生活。





小貓剛被送進來時，左眼已呈現明顯「眼球爆出」的危急狀態，傷口滲血、腫脹嚴重，讓人看了相當心疼，經獸醫師檢查後發現，狀況是因為角膜受損後潰瘍，加上幼貓抵抗力弱，使得眼壓失衡、眼球向外突出，為了保住牠的生命，獸醫師李建沛立刻替牠安排緊急手術，清創、處理壞死組織後，將角膜縫合，後續帶回五股動物之家照護，雖然左眼因傷得太重而萎縮、視力大不如前，但手術非常成功，小貓也安全度過難關，而小貓也變得越來越親人，喜歡與參觀民眾互動非常可愛。



獸醫師李建沛表示，幼貓角膜潰瘍的原因很多，像是在環境中被尖物刮傷、遭其他動物抓傷、眼睛感染細菌或病毒、或是長期流浪導致眼睛髒污未處理，都可能讓角膜迅速惡化，幼貓眼睛出了問題通常進展很快，如果出現流眼淚、眯眼、不敢睜開、眼部分泌物變多等狀況，一定要盡早就醫，不然嚴重時可能像這隻幼貓一樣，短時間內就惡化到需要手術。



新北市動保處表示，街頭上的流浪動物充滿危險，有時候一場意外或一個小傷口，就可能發展成威脅生命的問題，如果願意給牠們一個家，不只是拯救牠們的生命，也會讓家庭裡多一份溫暖與陪伴，許多曾被認養的動物，都用最真誠的方式回報人類，而有了動物的陪伴，生活往往變得更有趣、更有力量，動物之家也歡迎民眾前來參觀當志工，了解陪伴每一隻等待家的動物，給牠們機會找到幸福的下一站。