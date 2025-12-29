小三親密照非偽造 曹興誠敗訴

前聯電董事長曹興誠。（本報資料照片）

聯電創辦人曹興誠今年5月遭媒體人謝寒冰爆料他與大陸小三親密照片，曹興誠認為謝散播性影像、洩漏個資，提告謝違反《選罷法》、《個資法》。台北地檢署將照片送刑事局及調查局鑑定，僅1張無法辨識，其餘並非遭深偽，且曹當時擔任立委罷免案領銜人，謝提出照片質疑曹動機，為可受公評事項，屬合理評論範疇，謝罪嫌不足，29日將謝不起訴處分。

綠營發動大罷免，曹興誠擔任立委徐巧芯罷免案領銜人，但遭謝寒冰爆料曹過往疑有大陸籍小三，更曝光兩人多張親密合照。事後曹興誠控告謝洩漏個資、散播性影像，涉嫌違反《選罷法》、《個資法》。

當時謝寒冰回應，曹提告代表曹已經承認照片就是本人，這就是自己當初公布照片的目的；謝還說，曹是總統府社會防衛韌性委員會總顧問，結果他跟大陸女子有如此深厚的關係，這沒有國安問題嗎？他認為，曹自己本身是公眾人物，跟對岸的女子有往來，這是攸關公眾利益的事情，而且照片重點部位有遮住，沒有散播性影像。

檢察官調查後認為，謝所公布相關影像，經送內政部刑事警察局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，其餘未發現深偽，故難認相關影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認謝有何散布謠言及深度偽造影像情事。

檢察官認為，曹為立委徐巧芯罷免案領銜人，而罷免等政治活動為憲法所保障之重大權利，亦為民主政治之基石，發起罷免理由及目的，自屬可受公評之事項，並與公共利益緊密相關，故謝提出相關影像質疑曹與大陸女子過從甚密，曹擔任罷免案領銜人，動機可議，尚屬合理評論之範疇，合於《個人資料保護法》規範，因此謝罪嫌不足，不起訴謝。