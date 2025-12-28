小三調情對話「一次不夠就兩次」 人妻見真相崩潰：你們每週做一次

一名人妻見到自己老公跟小三傳的調情對話崩潰了。（示意圖／翻攝自Pexels）





一名人妻A女於2023年發現自己的丈夫B男的手機內，與另一名女子C女的對話內容，不但逾越異性友人間的社交關係，甚至根本就是內容鹹濕的調情對話，但為了家庭和諧選擇原諒B男，沒想到2024年卻有被發現2人還在聯繫，因此氣得告上法院。不料C女還自行研究法律，教B男如何對付A女。法院因此認定，C女侵害配偶權情節重大，判賠60萬元。

根據判決書記載，A女2023年在B男的手機中發現，「C女：下次去買漂亮的內衣繼續讓你望梅止渴小小的幸福要用心守護」、「C女：想取悅你，使出了極致的手段，然後就射了，你還說有點痛痛的」、「B男：你有訓練過舌頭嘛」。

儘管A女當下就對這些對話內容提出了質疑，但是B男確承諾會立刻與C女斷絕聯絡，請再給他一次機會，於是她為了維護家庭圓滿，選擇暫時忘卻此事。

但是A女在2024年9月又發現到，B男改以Discord通訊軟體聯繫C女，內容也依舊異常親密，包括「C女：愛你」、「B男：按照之前說的這時候應該就要打一X消氣才對」、「Ｃ女：一次不夠就兩次」。

A女再度對B男提出質疑。B男再度安撫A女並且立書悔過，還在2025年向A女表示，第一次與C女發生性關係，利用中午休息時間在交大附近的旅館，後來就固定在C女家中發生關係，頻率約1週1次，至少發生20至30次，若於中午車內見面時，也會在車上發生性關係。

判決書中還指出，C女還自學法律教導B男，如何應對A女的法律攻防，因此有「我是想到時候我律師也不請了，我自己寫就好，把過去五年的判決書看完就可以寫了，笑死，省30萬」。

法官審酌，上開行為顯已逾越結交普通朋友等一般社交行為，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度且情節重大，足以令A女承受精神上之痛苦，判處C女應賠償60萬給A女，全案可上訴。