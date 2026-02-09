小三護理師狂愛已婚醫師 ！傳訊「做愛做到流產」元配崩潰提告結局曝

記者洪正達／高雄報導

B女不顧姦情已曝光仍數度出軌醫師，甚至傳訊「做愛做到流產」害元配崩潰提告。 （示意圖／PIXABAY）

高雄某醫師A男任職於公立醫院，2017年8月間開始與護理師B女交往並發生多次關係，後來B女二度懷孕後姦情曝光，A男於是元配立下千萬協議書保證斷絕關係，沒想到仍藕斷絲連，元配提告求償，案經高雄高分院調查後發現B女多次傳訊多次鹹濕簡訊給A男，包含開房間、做愛做到流產等，因此判決B女要賠償元配60萬元定讞。

判決指出，A男在某公立醫院擔任醫師、B女為同院護理師，2人婚外情始於2017年8月28日，期間也發生多次性關係，甚至以非婚生子，但A男仍持續與B女交往並發生關係導致B女再度懷孕後，姦情被元配察覺，後來雙方都請律師出面調解，最後於2022年10月7日簽署協議書，A男在協議中保證與B女斷絕關係，若違約將賠償1000萬元，但此協議仍無法阻止婚外情，直到後來元配發現2人間仍在糾纏，且B女多次傳送鹹濕簡訊給A男，因此元配憤而提告求償精神撫慰金、懲罰性違約金共150萬元。

廣告 廣告

案經法院審理時，B女聲稱元配與A男間感情不睦，但元配仍擁配偶權這點無疑義，但自己與A男在同一職場，協議書禁止任何接觸這點已不當限制其工作，已明顯違反公序良俗；但法官認為B女曾傳訊給A男表示「既然你那麼想要我拿掉小孩，但我又下不了手！不如你來下手吧，別說我沒給你機會…你找時間我們約開房間吧，你想怎麼玩，我都配合你 你把他做愛做到流產吧…小孩的生命算你結束掉的」。



以及「記得多保存一些精液喔」、「我還可以幫你準備威而鋼還是必利勁」、「別說我沒給機會～～你安排近期我們碰面做愛吧！如果你還能面對我，還能做愛，我就去拿掉小孩！」等對話，均認定B女確實已侵害配偶權，因此判決她要賠償60萬元定讞。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

實在「凍未條」！推拿師對女「全身繞圈」私處也不放過 最慘結局曝光

點頭變災難！「口愛片拍攝」卻成表兄弟分享會…連現任也有 她當場崩潰

蕭旭岑大酸「只比科長大一點而已」陳其邁也看不下去：真的大可不必

「吸毒+飲酒」還開車上路！78歲老翁遭高速追撞斷魂 他竟心虛躲回家

