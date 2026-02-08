小三賠完正宮15萬不甘心！轉頭告人夫「討回一半」…法院看「這關鍵」立馬打臉

小三被正宮求償後，竟想要人夫一起賠錢。示意圖／取自免費圖庫pixabay

基隆一名女子因介入他人婚姻，遭判賠正宮15萬元，沒想到這位小三賠償完畢後，卻主張與出軌丈夫應屬共同侵權，為此提告男方並要求分擔一半賠償。對此，基隆地方法院審理後，認為正宮先前選擇只向小三求償，且另與丈夫和解並收了80萬元賠償金，小三的清償並未使丈夫免責，依法不符分擔要件，判決駁回其請求；全案仍可上訴。

根據判決書，基隆一名女子阿慈（化名）發現陳姓丈夫與小三小蓁（化名）發生婚外情後，對小蓁提告求償，並經法院認定小蓁侵害配偶權成立，因此需賠償正宮15萬元精神慰撫金，含利息3715元。原以為此案在賠償完畢後就告一段落，沒想到小蓁竟主張她和陳男屬於「共同侵害配偶權」，依法應連帶賠償，為此提告陳男，要求陳男分擔一半賠償責任，還她7萬6857元。

對此，陳男則主張，前妻阿慈得知他外遇後，已於2025年3月30日離婚，並約定由他於一次性支付80萬元作為賠償，他也提出相關文件佐證早已匯款。另外，陳男認為，上述訴訟是阿慈針對小蓁提告，因此賠償後的小蓁無權向自己請求分擔。

基隆地院審理後，認為小蓁和陳男共同侵害阿慈配偶權屬實，雙方並無爭執，依法確實構成連帶債務關係，但阿慈依法也同樣可以選擇只向其中一人求償，因此阿慈已明確針對小蓁個人提起侵權損害賠償，且在起訴前，也已和陳男就婚外情一事達成和解，並領取80萬元的賠償。

法院指出，依《民法》第281條規定，連帶債務人之一，必須是因其清償行為「使其他債務人同免責任」，才能向他方請求分擔，但在此案中，小蓁的賠償並不等同於消滅陳男對阿慈的賠償責任，至於陳男的責任則已在雙方另行和解中解決，與小蓁的清償無關，因此不符合請求內部分擔的條件，最終駁回小蓁的訴求。全案仍可上訴。



