小三通遣返詐騙犯還3人待身分確認 小紅書不改善詐騙防制遭停一年

▲兩岸首次小三通金廈航線大批移交通緝犯

【記者 丁倩／台北 報導】大陸公安12月3日透過小三通將10名涉詐台籍人士遣返金門，這是首次以小三通模式大規模移交通緝犯，引發外界高度關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑4日表示，中方雖在行動前有通知，但時間較以往倉促；我方在確認身分無誤並完成必要安全程序後，仍基於國人返台與司法程序需求，同意讓10名台籍人士返台。梁文傑也證實，另有3名遭通緝的台灣民眾欲於4日下午以相同方式遣返，但因身分仍在查證中，我方尚未接收。他補充，截至2024年9月18日，在中國因涉詐遭拘留、起訴、審判或服刑的台籍人士共計873人，兩岸在詐欺犯罪合作上仍有許多待協調之處。

至於小紅書牽涉逾1700件詐騙案，內政部宣布一年「停止解析及限制接取」。據內政部指出，中國社群平台「小紅書」自2024年起，在台涉及1,706件詐騙案件，造成超過2.47億元的財損。儘管海基會在2025年10月要求平台母公司提出資安改善與詐騙防制計畫，但至今仍未獲回應。因平台資安檢測顯示多達15項指標不合格，內政部正式啟動「停止域名解析及限制接取」命令，暫定為期一年，影響全台約300萬名使用者。陸委會則強調，此措施並非針對特定國家，而是依據資安風險與假訊息、詐騙防制的客觀需求所做的決策。

另福建又推多項「兩岸融合」措施，其中「沙縣小吃」補助與標準共通條例受矚目！福建省近期公布「兩岸融合發展示範區」第5批措施，其中包含補助台灣民眾在台開設「沙縣小吃」店，創業補助為人民幣5,000元（約新台幣2.2萬元）。此舉引發討論。陸委會發言人梁文傑指出，需進一步釐清補助來源，若補助是企業行銷或加盟模式屬一般商業行為，但若涉及大陸官方資金，恐觸及台灣相關規範。

此外，福建省人大常委會也通過《福建省促進兩岸標準共通條例》。條例內容包含台式烏龍茶製作、媽祖祭典方式等標準化規範，但多屬大陸內部標準。陸委會表示，這些制定不會在台灣生效，且食品安全等涉及公權力的標準，台灣仍將依照自身法規，不會採行所謂「兩岸共通標準」。（照片本報資料照）