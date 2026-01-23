「小三通」25週年金門座談會 邱垂正：不再只是單純交通航線韌性治理關鍵

▲陸委會主委邱垂正在「小三通」25週年未來展望座談會中致詞，強調通航安全、區域穩定與金馬永續發展的重要性。

【記者 丁倩／台北 報導】兩岸「小三通」啟動滿25週年，政府23日在金門舉辦「小三通25週年未來展望座談會」，邀集產官學界與當年推動的重要推手齊聚一堂，共同回顧歷程、展望未來。陸委會主委邱垂正致詞指出，「小三通」已不再只是單純的交通航線，而是政府循序推動兩岸和平穩定的重要一環，對金門、馬祖地方發展與國家安全同樣具有關鍵意義，三者環環相扣，形成「三位一體」的政策核心。

座談會包括金門大學副校長洪集輝、教務長蔡宗憲、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允，「小三通」創辦元老與重要功臣楊肅元董事長、王水彰議長、陳朝金、林振查、陳世保、張瑞心等多位秘書長與王中聖總經理等人，共同見證「小三通」走過四分之一世紀的重要時刻。

▲陸委會主委邱垂正（左二）與現場來賓暢談「小三通」25年來的發展歷程，並就未來通航安全與金馬永續發展交換意見。

邱垂正表示，25年前「小三通」在高度不確定、外界普遍不看好的情況下啟動，能一路走到今天，關鍵在於中央與地方政府協力合作、一步一腳印推進制度與管理，是「韌性治理」的最佳實例。他強調，「小三通」未來仍將持續提供更安全、便捷、舒適且優質的服務，為金馬地區帶來繁榮、健康與永續發展。

邱垂正也回顧「小三通」25年的發展歷程，從時間縱軸將其分為三個階段。第一階段為「制度奠基期」，自2000年起政府推動「小三通」除罪化，逐步建立邊境管理與配套制度。2001年正式開辦時，往返人次僅各1萬人，外界並不看好，但在中央與地方合作、兼顧國家安全與對等尊嚴原則下，制度逐步成形，直到2004年陸方才相向而行，累積穩定運作能量。

第二階段則是「發展考驗期」。2008年全面開放「小三通」中轉後，原本預期可大幅成長，卻因兩岸直航快速發展，時間與成本優勢被削弱，面臨高度競爭與邊緣化風險。當時金門產官學界憂心「小三通」遭直航取代，因而提出「加值化」思維，結合陸海空聯營模式與在地觀光資源，避免過境不過夜、過境不消費的困境。邱主委指出，即使在疫情前，「小三通」人次並未出現爆炸性成長，也提醒政策必須持續強化服務品質與競爭力，落實「質量並重」。

▲陸委會主委邱垂正與出席「小三通」25週年未來展望座談會的全體來賓合影留念，共同見證「小三通」邁入25週年的重要時刻。

第三階段則是「疫情後的安全挑戰期」。疫情結束後，「小三通」逐步恢復正常運作，然而兩岸關係急遽變化，中共持續以軍機、軍艦擾台，並透過多元複合式手段施壓，對區域安全與交流秩序造成衝擊。邱主委強調，在融合發展、滲透分化與統戰吸納風險升高的情勢下，「小三通」的穩定開航已不只是交通議題，而是直接牽動國家安全、產業發展模式與自由民主生活方式的守護。

邱垂正指出，面對當前複雜敏感的局勢，更需要中央與地方政府展現高度共識與協調，「中央地方一條心」，共同維護通航安全管理，守護中華民國與自由民主的生活方式。

他最後總結，「小三通」25年來在風浪中前行、在挑戰中成長，未來期待輸運服務持續精進，為旅客帶來更安心、舒適的體驗，也期盼中央與地方攜手合作，在確保國家安全與民主自由的前提下，推動「小三通」邁向優質、永續、穩健的下一個25年。（照片記者丁倩翻攝）