小三通25週年 邱垂正：中央地方繼續團結面對挑戰

（中央社記者吳玟嶸金門23日電）陸委會主委邱垂正今天參與小三通25週年座談會時表示，面對中國大陸複合性施壓及對金馬分化統戰等製造中央地方矛盾，「中央地方繼續要一條心，團結韌性面對各種挑戰」。

小三通首航到今年邁入25週年，大陸委員會主辦「小三通」25週年未來展望座談會今天下午在金門大學登場，邱垂正、金門大學副校長洪集輝、金門縣政府秘書長張瑞心等出席。

邱垂正致詞表示，小三通不只是簡單的交通路線，同時也是政府推動兩岸關係和平穩定、金門馬祖發展、維護國家安全與落實安全管理重要環節。

邱垂正說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後，中國大陸一方面透過軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫與社會滲透，及法律戰、認知作戰、灰色地帶侵擾等複合性施壓，另一方面對金馬又透過融合發展、滲透分化與統戰，製造中央與地方間矛盾。

邱垂正表示，面對新的形勢，「我覺得中央地方繼續要一條心，團結韌性面對各種挑戰」；此次座談產官學共同檢討、總結過去25年經驗並展望未來，也期待地方政府的意見，「我們都會記錄下來作為重要的施政參考。」

根據座談會議程，會議上半場討論小三通實施25週年對金馬及兩岸，在經濟、社會、政治及安全等方面影響，以及政策與法規執行檢討與未來策進方向；下半場討論小三通在兩岸關係中角色與未來可能性、因應小三通及兩岸情勢變化對政府政策建議。（編輯：黃名璽）1150123